https://sputnik-georgia.ru/20230109/v-tbilisi-vypal-sneg---kak-spravlyayutsya-kommunalnye-sluzhby-273752542.html
В Тбилиси выпал снег – как справляются коммунальные службы
В Тбилиси выпал снег – как справляются коммунальные службы
В Тбилиси накануне выпал снег, коммунальные службы работали всю ночь, чтобы расчистить столичные дороги 09.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-09T10:22+0400
2023-01-09T10:22+0400
2023-01-09T10:31+0400
тбилиси
тбилсервис групп
погода
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Сотрудники компании "Тбилсервис групп" поздно ночью начали расчистку дорог от снега, сообщили в мэрии столицы.Накануне в Тбилиси выпал снег, всю неделю по ночам в столице ожидается минусовая погода.Для расчистки дорог от снега в Тбилиси было использовано 160 тонн технической соли. К работам были подключены 150 сотрудников и 27 единиц техники.На данном этапе техническая соль использована на аллее Агмашенебели, в поселении Кошигора, у кладбища Мухатгверди, на Кахетинском шоссе и в поселении Лило. Кроме того, техническую соль использовали на улицах Векуа и Хизанишвили, на мосту Загеси, на территории, прилегающей к Тбилисскому морю, в селе Гиоргицминда и на плато Нуцубидзе.Всю ночь от снега расчищали дороги и в пригороде Тбилиси – в Шиндиси, Цавкиси, Коджори, Табахмеле, Самадло, Кикети, Цхнети, Бетание, Тхинвали, Дидгори и Теловани.Работы по расчистке снега будут продолжены, исходя из погодных условий, для того, чтобы движение автомобили могли свободно перемещаться по городу.При возникновении проблем на дорогах столицы, в "Тбилсервис групп" просят обращаться по номерам "горячей линии" компании 032 2 61 90 50 или мэрии Тбилиси – 032 2 72 22 22.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилиси, тбилсервис групп, погода
тбилиси, тбилсервис групп, погода
В Тбилиси выпал снег – как справляются коммунальные службы
10:22 09.01.2023 (обновлено: 10:31 09.01.2023)
В Тбилиси накануне выпал снег, коммунальные службы работали всю ночь, чтобы расчистить столичные дороги
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Сотрудники компании "Тбилсервис групп" поздно ночью начали расчистку дорог от снега, сообщили в мэрии столицы.
Накануне в Тбилиси выпал снег, всю неделю по ночам в столице ожидается минусовая погода.
Для расчистки дорог от снега в Тбилиси было использовано 160 тонн технической соли. К работам были подключены 150 сотрудников и 27 единиц техники.
На данном этапе техническая соль использована на аллее Агмашенебели, в поселении Кошигора, у кладбища Мухатгверди, на Кахетинском шоссе и в поселении Лило. Кроме того, техническую соль использовали на улицах Векуа и Хизанишвили, на мосту Загеси, на территории, прилегающей к Тбилисскому морю, в селе Гиоргицминда и на плато Нуцубидзе.
Всю ночь от снега расчищали дороги и в пригороде Тбилиси – в Шиндиси, Цавкиси, Коджори, Табахмеле, Самадло, Кикети, Цхнети, Бетание, Тхинвали, Дидгори и Теловани.
Работы по расчистке снега будут продолжены, исходя из погодных условий, для того, чтобы движение автомобили могли свободно перемещаться по городу.
При возникновении проблем на дорогах столицы, в "Тбилсервис групп" просят обращаться по номерам "горячей линии" компании 032 2 61 90 50 или мэрии Тбилиси – 032 2 72 22 22.