https://sputnik-georgia.ru/20230109/vvedeny-ogranicheniya-na-avtodoroge-vaziani-gombori-telavi-273749837.html

Введены ограничения на автодороге Вазиани-Гомбори-Телави

Введены ограничения на автодороге Вазиани-Гомбори-Телави

Ограничения введены в связи с интенсивным снегопадом и низкой температурой 09.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-09T08:32+0400

2023-01-09T08:32+0400

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Введены ограничения движения автотранспорта на участке 30-50 км дороги внутреннего значения Вазиани-Гомбори-Телави, сообщает департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.В связи с интенсивным снегопадом и низкой температурой, разрешено движение легковых автомобилей с использованием противобуксовочных цепей, а также автотранспортных средств высокой проходимости (с двумя и более ведущими мостами).На остальных участках автодороги движение транспорта свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, непогода в грузии, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии