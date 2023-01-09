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Введены ограничения на автодороге Вазиани-Гомбори-Телави
Введены ограничения на автодороге Вазиани-Гомбори-Телави
Ограничения введены в связи с интенсивным снегопадом и низкой температурой 09.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-09T08:32+0400
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Введены ограничения движения автотранспорта на участке 30-50 км дороги внутреннего значения Вазиани-Гомбори-Телави, сообщает департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.В связи с интенсивным снегопадом и низкой температурой, разрешено движение легковых автомобилей с использованием противобуксовочных цепей, а также автотранспортных средств высокой проходимости (с двумя и более ведущими мостами).На остальных участках автодороги движение транспорта свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, непогода в грузии, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии
Введены ограничения на автодороге Вазиани-Гомбори-Телави
08:32 09.01.2023 (обновлено: 09:16 09.01.2023)
Ограничения введены в связи с интенсивным снегопадом и низкой температурой
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Введены ограничения движения автотранспорта на участке 30-50 км дороги внутреннего значения Вазиани-Гомбори-Телави, сообщает департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
В связи с интенсивным снегопадом и низкой температурой, разрешено движение легковых автомобилей с использованием противобуксовочных цепей, а также автотранспортных средств высокой проходимости (с двумя и более ведущими мостами).
На остальных участках автодороги движение транспорта свободное.