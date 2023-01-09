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Зимняя сказка Тбилиси: столица Грузии под первым снегом - фото
Зимняя сказка Тбилиси: столица Грузии под первым снегом - фото
Первый снег в Тбилиси обрадовал горожан, но быстро растаял. В столице Грузии нет мороза, температура днем +1 - +2. Но зато утром и днем жители и гости города... 09.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-09T21:36+0400
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Первый снег в Тбилиси! Город преображается и выглядит совсем иначе, сказочно и нарядно. Правда, снег лежит на улицах недолго, поэтому для большинства горожан это настоящее событие.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, снег, снег в тбилиси, снегопад, тбилиси, тбилиси, фото
Зимняя сказка Тбилиси: столица Грузии под первым снегом - фото 21:36 09.01.2023 (обновлено: 21:39 09.01.2023)
Первый снег в Тбилиси обрадовал горожан, но быстро растаял. В столице Грузии нет мороза, температура днем +1 - +2. Но зато утром и днем жители и гости города могли полюбоваться белоснежными улицами под январским снегом
Первый снег в Тбилиси! Город преображается и выглядит совсем иначе, сказочно и нарядно. Правда, снег лежит на улицах недолго, поэтому для большинства горожан это настоящее событие.
© photo: Sputnik / Stringer
Первый снег пришел в Тбилиси с наступлением нового года
Первый снег пришел в Тбилиси с наступлением нового года
© photo: Sputnik / Stringer
Белый цвет чистоты, и так необычно выглядит город в снегу
Белый цвет чистоты, и так необычно выглядит город в снегу
© photo: Sputnik / Stringer
Снегопад создал проблемы на улицах города - с утра дороги расчищались от снега
Снегопад создал проблемы на улицах города - с утра дороги расчищались от снега
© photo: Sputnik / Stringer
Старые районы города стали в снегу выглядеть очень уютно
Старые районы города стали в снегу выглядеть очень уютно
© photo: Sputnik / Stringer
Центральные проспекты столицы Грузии тоже преобразились
Центральные проспекты столицы Грузии тоже преобразились
© photo: Sputnik / Stringer
Городские улицы в зимнюю снежную погоду выглядят совсем иначе
Городские улицы в зимнюю снежную погоду выглядят совсем иначе
© photo: Sputnik / Stringer
Даже современные здания и новая инфраструктура в районе Ваке теперь предстает в другом свете
Даже современные здания и новая инфраструктура в районе Ваке теперь предстает в другом свете
© photo: Sputnik / Stringer
Парк Ваке тоже окутал белоснежный покров
Парк Ваке тоже окутал белоснежный покров
© photo: Sputnik / Stringer
Новогодняя елка у здания парламента Грузии, которую уже через считанные дни будут снимать, хотя бы тоже почувствовала зимнюю погоду
Новогодняя елка у здания парламента Грузии, которую уже через считанные дни будут снимать, хотя бы тоже почувствовала зимнюю погоду
© photo: Sputnik / Stringer
Высотки в районе Ваке выглядят впрочем, точно так же, как и без снега
Высотки в районе Ваке выглядят впрочем, точно так же, как и без снега
© photo: Sputnik / Stringer
А вот старая часть города - район Авлабари, в снегу просто сказочный
А вот старая часть города - район Авлабари, в снегу просто сказочный
© photo: Sputnik / Stringer
Да и вид на всю центральную часть города впечатляет в снежную погоду
Да и вид на всю центральную часть города впечатляет в снежную погоду
© photo: Sputnik / Stringer
Невольно задумываешься - как в такую погоду можно ездить на электроскутерах?
Невольно задумываешься - как в такую погоду можно ездить на электроскутерах?
© photo: Sputnik / Stringer
Да и ходить по крутым улочкам на склонах холмов, окружающих город, тоже надо осторожно
Да и ходить по крутым улочкам на склонах холмов, окружающих город, тоже надо осторожно
© photo: Sputnik / Stringer
Хоть снег приходит в Тбилиси и ненадолго, но зато это - настоящее событие
Хоть снег приходит в Тбилиси и ненадолго, но зато это - настоящее событие