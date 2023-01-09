https://sputnik-georgia.ru/20230109/zimnyaya-skazka-tbilisi-stolitsa-gruzii-pod-pervym-snegom---foto-273783774.html

Зимняя сказка Тбилиси: столица Грузии под первым снегом - фото

Зимняя сказка Тбилиси: столица Грузии под первым снегом - фото

Первый снег в Тбилиси обрадовал горожан, но быстро растаял. В столице Грузии нет мороза, температура днем +1 - +2. Но зато утром и днем жители и гости города... 09.01.2023, Sputnik Грузия

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Первый снег в Тбилиси! Город преображается и выглядит совсем иначе, сказочно и нарядно. Правда, снег лежит на улицах недолго, поэтому для большинства горожан это настоящее событие.

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