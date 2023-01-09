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Зимняя сказка Тбилиси: столица Грузии под первым снегом - фото
Зимняя сказка Тбилиси: столица Грузии под первым снегом - фото
Первый снег в Тбилиси обрадовал горожан, но быстро растаял. В столице Грузии нет мороза, температура днем +1 - +2. Но зато утром и днем жители и гости города... 09.01.2023, Sputnik Грузия
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Первый снег в Тбилиси! Город преображается и выглядит совсем иначе, сказочно и нарядно. Правда, снег лежит на улицах недолго, поэтому для большинства горожан это настоящее событие.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, снег, снег в тбилиси, снегопад, тбилиси, тбилиси, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, снег, снег в тбилиси, снегопад, тбилиси, тбилиси, фото

Зимняя сказка Тбилиси: столица Грузии под первым снегом - фото

21:36 09.01.2023 (обновлено: 21:39 09.01.2023)
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Первый снег в Тбилиси обрадовал горожан, но быстро растаял. В столице Грузии нет мороза, температура днем +1 - +2. Но зато утром и днем жители и гости города могли полюбоваться белоснежными улицами под январским снегом
Первый снег в Тбилиси! Город преображается и выглядит совсем иначе, сказочно и нарядно. Правда, снег лежит на улицах недолго, поэтому для большинства горожан это настоящее событие.
© photo: Sputnik / Stringer

Первый снег пришел в Тбилиси с наступлением нового года

Первый снег пришел в Тбилиси с наступлением нового года - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

Первый снег пришел в Тбилиси с наступлением нового года

© photo: Sputnik / Stringer

Белый цвет чистоты, и так необычно выглядит город в снегу

Белый цвет чистоты, и так необычно выглядит город в снегу - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

Белый цвет чистоты, и так необычно выглядит город в снегу

© photo: Sputnik / Stringer

Снегопад создал проблемы на улицах города - с утра дороги расчищались от снега

Снегопад создал проблемы на улицах города - с утра дороги расчищались от снега - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Снегопад создал проблемы на улицах города - с утра дороги расчищались от снега

© photo: Sputnik / Stringer

Старые районы города стали в снегу выглядеть очень уютно

Старые районы города стали в снегу выглядеть очень уютно - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

Старые районы города стали в снегу выглядеть очень уютно

© photo: Sputnik / Stringer

Центральные проспекты столицы Грузии тоже преобразились

Центральные проспекты столицы Грузии тоже преобразились - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

Центральные проспекты столицы Грузии тоже преобразились

© photo: Sputnik / Stringer

Городские улицы в зимнюю снежную погоду выглядят совсем иначе

Городские улицы в зимнюю снежную погоду выглядят совсем иначе - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

Городские улицы в зимнюю снежную погоду выглядят совсем иначе

© photo: Sputnik / Stringer

Даже современные здания и новая инфраструктура в районе Ваке теперь предстает в другом свете

Даже современные здания и новая инфраструктура в районе Ваке теперь предстает в другом свете - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

Даже современные здания и новая инфраструктура в районе Ваке теперь предстает в другом свете

© photo: Sputnik / Stringer

Парк Ваке тоже окутал белоснежный покров

Парк Ваке тоже окутал белоснежный покров - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

Парк Ваке тоже окутал белоснежный покров

© photo: Sputnik / Stringer

Новогодняя елка у здания парламента Грузии, которую уже через считанные дни будут снимать, хотя бы тоже почувствовала зимнюю погоду

Новогодняя елка у здания парламента Грузии, которую уже через считанные дни будут снимать, хотя бы тоже почувствовала зимнюю погоду - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

Новогодняя елка у здания парламента Грузии, которую уже через считанные дни будут снимать, хотя бы тоже почувствовала зимнюю погоду

© photo: Sputnik / Stringer

Высотки в районе Ваке выглядят впрочем, точно так же, как и без снега

Высотки в районе Ваке выглядят впрочем, точно так же, как и без снега - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

Высотки в районе Ваке выглядят впрочем, точно так же, как и без снега

© photo: Sputnik / Stringer

А вот старая часть города - район Авлабари, в снегу просто сказочный

А вот старая часть города - район Авлабари, в снегу просто сказочный - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

А вот старая часть города - район Авлабари, в снегу просто сказочный

© photo: Sputnik / Stringer

Да и вид на всю центральную часть города впечатляет в снежную погоду

Да и вид на всю центральную часть города впечатляет в снежную погоду - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

Да и вид на всю центральную часть города впечатляет в снежную погоду

© photo: Sputnik / Stringer

Невольно задумываешься - как в такую погоду можно ездить на электроскутерах?

Невольно задумываешься - как в такую погоду можно ездить на электроскутерах? - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

Невольно задумываешься - как в такую погоду можно ездить на электроскутерах?

© photo: Sputnik / Stringer

Да и ходить по крутым улочкам на склонах холмов, окружающих город, тоже надо осторожно

Да и ходить по крутым улочкам на склонах холмов, окружающих город, тоже надо осторожно - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

Да и ходить по крутым улочкам на склонах холмов, окружающих город, тоже надо осторожно

© photo: Sputnik / Stringer

Хоть снег приходит в Тбилиси и ненадолго, но зато это - настоящее событие

Хоть снег приходит в Тбилиси и ненадолго, но зато это - настоящее событие - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

Хоть снег приходит в Тбилиси и ненадолго, но зато это - настоящее событие

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