https://sputnik-georgia.ru/20230110/gruzinskaya-zheleznaya-doroga-naznachaet-dopolnitelnye-reysy-tbilisi-batumi-tbilisi-273795495.html
Назначены дополнительные рейсы Тбилиси-Батуми-Тбилиси
Назначены дополнительные рейсы Тбилиси-Батуми-Тбилиси
Поезда назначены на в 10:25, а из Батуми – в 17:15 10.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-10T12:52+0400
2023-01-10T12:52+0400
2023-01-10T13:50+0400
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Железная дорога Грузии назначила дополнительные рейсы в направлении Тбилиси-Батуми-Тбилиси с 10 по 22 января, говорится в сообщении на странице ГЖД в соцсети.Время отправления из Тбилиси - в 10:25, а время прибытия в Батуми - в 15:38. В обратном направлении поезд пойдет в 17:15 и в Тбилиси прибудет в 22:20.Билеты можно приобрести на сайте компании или в кассах ГЖД. Также билеты можно приобрести с помощью аппаратов быстрого зачисления и компаний партнеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, тбилиси, гжд, грузинская железная дорога, новости
грузия, тбилиси, гжд, грузинская железная дорога, новости
Назначены дополнительные рейсы Тбилиси-Батуми-Тбилиси
12:52 10.01.2023 (обновлено: 13:50 10.01.2023)
Поезда назначены на в 10:25, а из Батуми – в 17:15
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Железная дорога Грузии назначила дополнительные рейсы в направлении Тбилиси-Батуми-Тбилиси с 10 по 22 января, говорится в сообщении на странице ГЖД в соцсети.
Время отправления из Тбилиси - в 10:25, а время прибытия в Батуми - в 15:38. В обратном направлении поезд пойдет в 17:15 и в Тбилиси прибудет в 22:20.
Билеты можно приобрести на сайте
компании или в кассах ГЖД. Также билеты можно приобрести с помощью аппаратов быстрого зачисления и компаний партнеров.