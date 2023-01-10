https://sputnik-georgia.ru/20230110/gruzinskaya-zheleznaya-doroga-naznachaet-dopolnitelnye-reysy-tbilisi-batumi-tbilisi-273795495.html

Назначены дополнительные рейсы Тбилиси-Батуми-Тбилиси

Назначены дополнительные рейсы Тбилиси-Батуми-Тбилиси

Поезда назначены на в 10:25, а из Батуми – в 17:15 10.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-10T12:52+0400

2023-01-10T12:52+0400

2023-01-10T13:50+0400

грузия

тбилиси

гжд

грузинская железная дорога

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24741/64/247416404_0:130:3000:1818_1920x0_80_0_0_cb74a226b85b18cbe17c9c1c490ba096.jpg

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Железная дорога Грузии назначила дополнительные рейсы в направлении Тбилиси-Батуми-Тбилиси с 10 по 22 января, говорится в сообщении на странице ГЖД в соцсети.Время отправления из Тбилиси - в 10:25, а время прибытия в Батуми - в 15:38. В обратном направлении поезд пойдет в 17:15 и в Тбилиси прибудет в 22:20.Билеты можно приобрести на сайте компании или в кассах ГЖД. Также билеты можно приобрести с помощью аппаратов быстрого зачисления и компаний партнеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, тбилиси, гжд, грузинская железная дорога, новости