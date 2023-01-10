https://sputnik-georgia.ru/20230110/gruzinskie-bortsy-volniki-vyyavlyayut-silneyshikh-na-chempionate-v-batumi-273795158.html

Грузинские борцы-вольники выявляют сильнейших на чемпионате в Батуми

Грузинские борцы-вольники выявляют сильнейших на чемпионате в Батуми

Турнир выявит победителей в пяти весовых категориях 10.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-10T12:32+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв – Sputnik. Победители в пяти весовых категориях будут выявлены на чемпионате Грузии по вольной борьбе, который проходит в эти дни в Батуми. Чемпионат Грузии среди борцов вольного стиля стартовал во Дворце спорта в Батуми 8 января. Первенство продлится три дня. Последние комплекты медалей борцы разыграют 10 января. Так, в весовой категории 57 кг лучшим стал Роберт Дингашвили (Кварели), 65 кг – Эдем Болквадзе (Самтредиа), 74 кг – Автандил Кенчадзе ("Амброла-Олимпийский резерв"), 86 кг – Тариэл Гаприндашвили (Тбилиси), 97 кг – Гиви Мачарашвили (Мцхета). Последний день турнира выявит победителей в весовых категориях 61, 70, 79, 92 и 125 кг. Интерес зрителей прикован к схватке тяжеловесов в двух полуфинальных встречах: бронзовый призер Олимпиады в Рио Гено Петриашвили поборется с Георгием Чихрадзе, а Гига Шавадзе с Соломоном Манашвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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