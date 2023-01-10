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Грузинские борцы-вольники выявляют сильнейших на чемпионате в Батуми
Грузинские борцы-вольники выявляют сильнейших на чемпионате в Батуми
Турнир выявит победителей в пяти весовых категориях 10.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-10T12:32+0400
2023-01-10T12:32+0400
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ТБИЛИСИ, 10 янв – Sputnik. Победители в пяти весовых категориях будут выявлены на чемпионате Грузии по вольной борьбе, который проходит в эти дни в Батуми. Чемпионат Грузии среди борцов вольного стиля стартовал во Дворце спорта в Батуми 8 января. Первенство продлится три дня. Последние комплекты медалей борцы разыграют 10 января. Так, в весовой категории 57 кг лучшим стал Роберт Дингашвили (Кварели), 65 кг – Эдем Болквадзе (Самтредиа), 74 кг – Автандил Кенчадзе ("Амброла-Олимпийский резерв"), 86 кг – Тариэл Гаприндашвили (Тбилиси), 97 кг – Гиви Мачарашвили (Мцхета). Последний день турнира выявит победителей в весовых категориях 61, 70, 79, 92 и 125 кг. Интерес зрителей прикован к схватке тяжеловесов в двух полуфинальных встречах: бронзовый призер Олимпиады в Рио Гено Петриашвили поборется с Георгием Чихрадзе, а Гига Шавадзе с Соломоном Манашвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, новости, грузия, гено петриашвили, батуми, тбилиси, мцхета, дворец спорта
Грузинские борцы-вольники выявляют сильнейших на чемпионате в Батуми
12:32 10.01.2023 (обновлено: 12:33 10.01.2023)
Турнир выявит победителей в пяти весовых категориях
ТБИЛИСИ, 10 янв – Sputnik. Победители в пяти весовых категориях будут выявлены на чемпионате Грузии по вольной борьбе, который проходит в эти дни в Батуми.
Чемпионат Грузии среди борцов вольного стиля стартовал во Дворце спорта в Батуми 8 января. Первенство продлится три дня. Последние комплекты медалей борцы разыграют 10 января.
Так, в весовой категории 57 кг лучшим стал Роберт Дингашвили (Кварели), 65 кг – Эдем Болквадзе (Самтредиа), 74 кг – Автандил Кенчадзе ("Амброла-Олимпийский резерв"), 86 кг – Тариэл Гаприндашвили (Тбилиси), 97 кг – Гиви Мачарашвили (Мцхета).
Последний день турнира выявит победителей в весовых категориях 61, 70, 79, 92 и 125 кг.
Интерес зрителей прикован к схватке тяжеловесов в двух полуфинальных встречах: бронзовый призер Олимпиады в Рио Гено Петриашвили поборется с Георгием Чихрадзе, а Гига Шавадзе с Соломоном Манашвили.