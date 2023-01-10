https://sputnik-georgia.ru/20230110/kogda-kupayutsya-na-kreschenie-v-osvyaschennoy-prorubi-v-2023-273801268.html

Когда купаются на Крещение в освященной проруби в 2023?

Когда купаются на Крещение в освященной проруби в 2023?

Православные празднуют Крещение Господне 19 января – праздник установлен в память о Крещении Спасителя в реке Иордан 10.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-10T16:36+0400

2023-01-10T16:36+0400

2023-01-10T16:49+0400

справки

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В церквях на Крещение освящают воду - освящают воду и в водоемах, в которых верующие в праздник купаются. Когда на Крещение купаются в освященных водоемах, в том числе и в проруби, читайте в Sputnik Грузия. Когда купаются в проруби Купание на Крещение в проруби в освященной воде или других водоемах - одна из основных традиций дня. В церквях после водоосвящения некоторые священнослужители выходят крестным ходом, называемый ходом на Иордан, на водоемы и проводят на озерах и реках освящение воды. Прорубь, сделанную для купания на Крещение, также называют Иорданью. На Крещение искупаться в проруби решаются многие - люди верят, что если окунуться в освященную воду, это поможет очистить человека от всех грехов и сделает его духовно сильнее. Но чтобы обряд принес людским душам пользу, священнослужители начинают готовиться к нему с 18 числа - Сочельника. Священнослужители после праздничной службы в храме идут на водоемы и начинают готовить прорубь для купания – прорубают в толще льда крест, а затем еще раз освящают место. После этих действий вода в проруби становится целебной и каждый человек, искупавшись в ней, ощущает прилив как физических, так и духовных сил. Знающие люди советуют, тем, кто не верит в целебные свойства воды, не купаться в проруби, так как она пользы им не принесет. Священнослужители предупреждают, что перед тем, как искупаться в проруби, обязательно нужно сходить в храм и помолиться. Кроме того, нельзя купаться в освещенной проруби сытым и пьяным, так как чревоугодие и пьянство считаются серьезными грехами и Господь свое благословение все равно не пошлет. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки