https://sputnik-georgia.ru/20230110/kogda-prazdnuyut-surb-sarkis-ili-den-pokrovitelya-vlyublennykh-v-2023-273818543.html

Когда празднуют Сурб Саркис или день покровителя влюбленных в 2023?

Когда празднуют Сурб Саркис или день покровителя влюбленных в 2023?

Сурб Саркис или день святого Саркиса – покровителя молодых и влюбленных, ежегодно празднуют в конце января - начале февраля 10.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-10T23:47+0400

2023-01-10T23:47+0400

2023-01-11T00:11+0400

справки

сурб саркис

святой саркис

религия

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Сурб Саркис – один из самых любимых святых у армян, которого считают покровителем влюбленных. Когда Сурб Саркис, житие святого, а также о легендах, связанных с покровителем влюбленных, читайте в Sputnik Грузия. Когда Сурб Саркис 2023 У праздника нет постоянной даты в церковном календаре - Сурб Саркис ежегодно празднуют в субботу за 63 дня до Пасхи. В 2023-м армяне по всему миру отпразднуют Сурб Саркис 4 февраля. Распоряжением Католикоса всех армян - Гарегина II, праздник, посвященный святому Саркису, провозглашен с 2007-го Днем благословения молодых. Во всех армянских церквях в Сурб Саркис служат праздничную литургию, а после богослужения благословляют молодых. Молодежь с нетерпением ждет наступления праздника, чтобы с помощью гадания в "Сурб Саркис" узнать свое будущее. Житие святогоПо преданию, святой Саркис прославился не только как военачальник, но и как христианский проповедник. Будущий святой родился в Кесарии Каппадокийской. Саркис служил при императоре Константине Великом (306-337) и с согласия императора разрушал капища в городах, находящихся под господством римской империи и распространял христианство. Когда к власти пришел Юлиан Отступник и началом преследовать христиан, Саркис вместе с сыном Мартиросом покидает империю и ищет убежища в Армении. Святой по совету армянского царя Тирана, начинает служить шаху Шапуху, но отказавшись сменить веру, обрекает себя на верную смерть. Вместе с Саркисом казнили сына святого и 14 преданных ему воинов. Мощи святого в Армению доставил в V веке Месроп Маштоц - создатель армянской письменности. Они упокоены в селе Карпи (Уши) близ Аштарака, где построили церковь имени блаженного. Покровитель влюбленных С именем святого Саркиса, которого считают покровителем влюбленных, связаны многочисленные романтические предания и легенды. Святой Саркис, как повествует одно из преданий, помог Ашугу Гарибу - бедного юношу полюбившего дочь богача, спасти любовь. Шах-Санаме отвечала юноше взаимностью, но отец девушки хотел выдать дочь за богатого. Несчастный юноша решает отправиться в дальние края, чтобы заработать состояние. Но перед тем, как отправится в дальний путь, Ашуг Гариб взял клятву с возлюбленной, что девушка его будет ждать семь лет сможет выйти замуж за другого, если ее возлюбленный опоздает хотя бы на один день. Семь лет Ашуг Гариб не покладая рук трудился, скопил состояние и отправился в обратный путь, однако, когда он понял, что не успевает вернуться к любимой в назначенное время, стал просить святого Саркиса о помощи. Покровитель, вняв мольбам влюбленного, в одно мгновение домчал его к Шах-Санаме на своем белоснежном скакуне. Увидев чудо и преданную любовь молодых, отец девушки, благословил их союз. Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , сурб саркис, святой саркис, религия , календарь религиозных праздников