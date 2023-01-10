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Лица с верой в будущее: в новый год с новыми мечтами - фото
Лица с верой в будущее: в новый год с новыми мечтами - фото
Вот и наступил Новый 2023 год! Все жители Грузии встретили его по-разному, но у всех в этот день и последующие несколько дней праздника были радостные и... 10.01.2023, Sputnik Грузия
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Люди верят, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому важно быть в хорошем настроении, проводить время с друзьями и близкими, радоваться и веселиться.
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фотография, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, праздник, новый год, новый год, фотоленты, фото
фотография, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, праздник, новый год, новый год, фотоленты, фото

Лица с верой в будущее: в новый год с новыми мечтами - фото

17:08 10.01.2023 (обновлено: 17:50 10.01.2023)
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Вот и наступил Новый 2023 год! Все жители Грузии встретили его по-разному, но у всех в этот день и последующие несколько дней праздника были радостные и счастливые лица
Люди верят, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому важно быть в хорошем настроении, проводить время с друзьями и близкими, радоваться и веселиться.
© photo: Sputnik / Stringer

Улыбающиеся лица - смотришь на них и самому радостно

Улыбающиеся лица - смотришь на них и самому радостно - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Улыбающиеся лица - смотришь на них и самому радостно

© photo: Sputnik / Stringer

Новый год - это светлый праздник для всех

Новый год - это светлый праздник для всех - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Новый год - это светлый праздник для всех

© photo: Sputnik / Stringer

Хотя не все в новогоднюю ночь и праздничные дни развлекаются - молодежь работает в новогоднем городке

Хотя не все в новогоднюю ночь и праздничные дни развлекаются - молодежь работает в новогоднем городке - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Хотя не все в новогоднюю ночь и праздничные дни развлекаются - молодежь работает в новогоднем городке

© photo: Sputnik / Stringer

В последние годы жители города все активнее отмечают праздник на улице

В последние годы жители города все активнее отмечают праздник на улице - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

В последние годы жители города все активнее отмечают праздник на улице

© photo: Sputnik / Stringer

В новогодней деревне для желающих получить позитив и хорошие эмоции придумывают много развлечений

В новогодней деревне для желающих получить позитив и хорошие эмоции придумывают много развлечений - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

В новогодней деревне для желающих получить позитив и хорошие эмоции придумывают много развлечений

© photo: Sputnik / Stringer

Многие тут делают селфи на память - куда же без этого

Многие тут делают селфи на память - куда же без этого - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Многие тут делают селфи на память - куда же без этого

© photo: Sputnik / Stringer

У кого-то серьезные лица - но может просто девушка только присматривается к праздничной обстановке

У кого-то серьезные лица - но может просто девушка только присматривается к праздничной обстановке - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

У кого-то серьезные лица - но может просто девушка только присматривается к праздничной обстановке

© photo: Sputnik / Stringer

А рядом прохожие радостно фотографируются с Санта Клаусом

А рядом прохожие радостно фотографируются с Санта Клаусом - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

А рядом прохожие радостно фотографируются с Санта Клаусом

© photo: Sputnik / Stringer

Тут же продается рядом глинтвейн - можно подбодрить себя

Тут же продается рядом глинтвейн - можно подбодрить себя - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тут же продается рядом глинтвейн - можно подбодрить себя

© photo: Sputnik / Stringer

Многие жители города приводят на праздник детей, выходят отмечать Новый год семьями

Многие жители города приводят на праздник детей, выходят отмечать Новый год семьями - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Многие жители города приводят на праздник детей, выходят отмечать Новый год семьями

© photo: Sputnik / Stringer

Потом на память остается множество фотографий - благо, теперь смартфоны у всех под рукой

Потом на память остается множество фотографий - благо, теперь смартфоны у всех под рукой - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Потом на память остается множество фотографий - благо, теперь смартфоны у всех под рукой

© photo: Sputnik / Stringer

Новый год удался! И все верят и надеятся, что он будет хорошим, радостным и счастливым!

Новый год удался! И все верят и надеятся, что он будет хорошим, радостным и счастливым! - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Новый год удался! И все верят и надеятся, что он будет хорошим, радостным и счастливым!

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