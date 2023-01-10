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Лица с верой в будущее: в новый год с новыми мечтами - фото
Лица с верой в будущее: в новый год с новыми мечтами - фото
Вот и наступил Новый 2023 год! Все жители Грузии встретили его по-разному, но у всех в этот день и последующие несколько дней праздника были радостные и... 10.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-10T17:08+0400
2023-01-10T17:08+0400
2023-01-10T17:50+0400
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Люди верят, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому важно быть в хорошем настроении, проводить время с друзьями и близкими, радоваться и веселиться.
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фотография, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, праздник, новый год, новый год, фотоленты, фото
фотография, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, праздник, новый год, новый год, фотоленты, фото
Лица с верой в будущее: в новый год с новыми мечтами - фото
17:08 10.01.2023 (обновлено: 17:50 10.01.2023)
Вот и наступил Новый 2023 год! Все жители Грузии встретили его по-разному, но у всех в этот день и последующие несколько дней праздника были радостные и счастливые лица
Люди верят, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому важно быть в хорошем настроении, проводить время с друзьями и близкими, радоваться и веселиться.
© photo: Sputnik / Stringer
Улыбающиеся лица - смотришь на них и самому радостно
Улыбающиеся лица - смотришь на них и самому радостно
© photo: Sputnik / Stringer
Новый год - это светлый праздник для всех
Новый год - это светлый праздник для всех
© photo: Sputnik / Stringer
Хотя не все в новогоднюю ночь и праздничные дни развлекаются - молодежь работает в новогоднем городке
Хотя не все в новогоднюю ночь и праздничные дни развлекаются - молодежь работает в новогоднем городке
© photo: Sputnik / Stringer
В последние годы жители города все активнее отмечают праздник на улице
В последние годы жители города все активнее отмечают праздник на улице
© photo: Sputnik / Stringer
В новогодней деревне для желающих получить позитив и хорошие эмоции придумывают много развлечений
В новогодней деревне для желающих получить позитив и хорошие эмоции придумывают много развлечений
© photo: Sputnik / Stringer
Многие тут делают селфи на память - куда же без этого
Многие тут делают селфи на память - куда же без этого
© photo: Sputnik / Stringer
У кого-то серьезные лица - но может просто девушка только присматривается к праздничной обстановке
У кого-то серьезные лица - но может просто девушка только присматривается к праздничной обстановке
© photo: Sputnik / Stringer
А рядом прохожие радостно фотографируются с Санта Клаусом
А рядом прохожие радостно фотографируются с Санта Клаусом
© photo: Sputnik / Stringer
Тут же продается рядом глинтвейн - можно подбодрить себя
Тут же продается рядом глинтвейн - можно подбодрить себя
© photo: Sputnik / Stringer
Многие жители города приводят на праздник детей, выходят отмечать Новый год семьями
Многие жители города приводят на праздник детей, выходят отмечать Новый год семьями
© photo: Sputnik / Stringer
Потом на память остается множество фотографий - благо, теперь смартфоны у всех под рукой
Потом на память остается множество фотографий - благо, теперь смартфоны у всех под рукой
© photo: Sputnik / Stringer
Новый год удался! И все верят и надеятся, что он будет хорошим, радостным и счастливым!
Новый год удался! И все верят и надеятся, что он будет хорошим, радостным и счастливым!