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Лица с верой в будущее: в новый год с новыми мечтами - фото

Лица с верой в будущее: в новый год с новыми мечтами - фото

Вот и наступил Новый 2023 год! Все жители Грузии встретили его по-разному, но у всех в этот день и последующие несколько дней праздника были радостные и... 10.01.2023, Sputnik Грузия

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Люди верят, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому важно быть в хорошем настроении, проводить время с друзьями и близкими, радоваться и веселиться.

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