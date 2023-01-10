https://sputnik-georgia.ru/20230110/mezhdunarodnye-rezervy-natsbanka-gruzii-ustanovili-istoricheskiy-rekord-273787662.html

Международные резервы Нацбанка Грузии установили исторический рекорд

Международные резервы Нацбанка Грузии установили исторический рекорд

С начала года резервы выросли на 628,1 миллиона долларов. За 2021 год рост резервов составил 361,3 миллиона долларов 10.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-10T09:01+0400

2023-01-10T09:01+0400

2023-01-10T09:01+0400

грузия

новости

экономика

национальный банк грузии

статистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23926/62/239266220_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_fd77e49578e9822d190258e8d7409f38.jpg

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Международные резервы Нацбанка Грузии на 31 декабря 2022 года достигли исторического максимума и составили 4 900,6 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.Ранее резервы достигали максимума на 30 ноября 2022 года – 4 636,7 миллиона долларов.За ноябрь резервы выросли на 263,9 миллиона долларов. По мнению аналитиков, рост объема резервов связан с валютными операциями правительства и банковского сектора, а также, возможно, покупкой Национальным банком валюты.С начала года резервы выросли на 628,1 миллиона долларов. За 2021 год рост резервов составил 361,3 миллиона долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 4,4 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 462,3 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 29 тысяч долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 13,1 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, статистика