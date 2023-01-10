https://sputnik-georgia.ru/20230110/novaya-vetryanaya-stantsiya-poyavitsya-na-zapade-gruzii-273785801.html

Новая ветряная станция появится на западе Грузии

Новая ветряная станция появится на западе Грузии

На сегодняшний день в Грузии работает одна ветряная станция "Картли" мощностью 20 МВт близ города Гори 10.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-10T00:06+0400

2023-01-10T00:06+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв – Sputnik. Ветряную электростанцию мощностью 50 мегаватт построят в регионе Имерети, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии. Предполагаемая выработка ветряной станции до 181 млн киловатт-часов. Объем инвестиций в проект оценивается в размере 66 млн долларов. На заседании в понедельник члены правительства обсудили и одобрили проект распоряжения "О заключении соглашения между правительством Грузии и ООО "Аджария энерджи - 2007" о строительстве Имеретинской ветряной электростанции. На подготовительные работы по строительству ветряной электростанции отведено 24 месяца. На сегодняшний день в Грузии работает одна ветряная станция "Картли" мощностью 20 МВт близ города Гори (Восточная Грузия). Переход на альтернативные источники энергии является важным направлением для правительства Грузии. Страна планирует усилить интеграцию солнечной и ветровой энергии в энергетическую систему. С ежегодным ростом потребления электроэнергии, специалисты полагают, что уже к 2030 году Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом. Грузия, Азербайджан, Венгрия и Румыния оформят соглашение о передаче зеленой энергии >>По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), с января по ноябрь 2022 года в Грузии было выработано 13,1 миллиард киловатт-часов, на 14,6% больше аналогичных данных прошлого года. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 10,4 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали около 2,7 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 79,98 миллиона киловатт-часов. За 11 месяцев 2022 года в Грузии было потреблено около 13,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 4,8% больше по сравнению с январем-ноябрем 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, имерети, гори, ветряная электростанция, энергетика грузии