https://sputnik-georgia.ru/20230110/ritual-lecheniya-zabolevaniy-i-pirozhki--obnovlen-spisok-kulturnogo-naslediya-gruzii-273806778.html

Ритуал лечения заболеваний и пирожки – обновлен список культурного наследия Грузии

Ритуал лечения заболеваний и пирожки – обновлен список культурного наследия Грузии

Национальное агентство по охране культурного наследия постоянно обновляет список, в котором уже более 60 наименований 10.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-10T15:51+0400

2023-01-10T15:51+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. В Грузии обновили список нематериального культурного наследия, в который вошел ритуал, связанный с инфекционным заболеванием "батонеби", и любимые многими мцхетские пирожки.Соответствующий указ, подписанный генеральным директоом Национального агентства по охране культурного наследия Грузии Николоз Азнаурашвили, вступил в силу 9 января.Статус нематериального культурного наследия был присвоен следующим грузинским традициям:"Грузинская культура пшеницы: традиции и ритуалы". Первые злаки, найденные археологами, датируются 6-4 тысячелетиями до нашей эры. А пять из 20 известных сегодня миру видов пшеницы родом из Грузии."Традиция Гелатской академии наук". Грузинская духовная академия, основанная в 1106 году по инициативе Давида Агмашенебли, недалеко от Гелатского монастыря. Из исторических источников известно, что в Гелатской академии была уникальная библиотека. Престиж академии был настолько велик, что ее называли вторым Афоном."Традиция Ртвели в Грузии". Ртвели – это старинный праздник сбора урожая винограда в Грузии. Для страны он имеет практически культовое значение, а его традиции восходят к древним временам."Традиция приготовления мцхетских пирожков и их культурный контекст". Мцхета – древняя столица Грузии. Город расположен неподалеку от Тбилиси и славится не только своими культурными достопримечательностями, но и пирожками с мясом. "Месхетинская кухня приготовления и традиции использования вяленого мяса (апохта), ребрышек и хинкали с рубленым вяленым говяжьим мясом". Месхети – историческая область на юге Грузии."Ритуалы, действия и обряды, связанные с инфекционным заболеванием "батонеби". "Батонеби" – в грузинских мифах злые духи, насылающие инфекционные болезни. Батони, что переводе с грузинского означает "господин", в грузинской мифологии собирательное название духов, приносящих болезни. "Батонеби" есть разных видов – приносящие корь ("цитела батонеби"), коклюш ("хвела батонеби"), оспа ("диди батонеби) и другие.По традиции, если один из членов семьи болеет, к примеру, в доме готовят угощения для духов, исполняют песню-мольбу или просто колыбельную.Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии функционирует в стране с 2008 года. Согласно конвенции ЮНЕСКО 2003 года об охране нематериального культурного наследия, агентство призвано регистрировать и сохранять, исследовать и популяризировать образцы нематериальной культуры своей страны. В списке нематериального культурного наследия Агентсва более 60 наименований.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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