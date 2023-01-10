https://sputnik-georgia.ru/20230110/ubiystvo-glavnogo-detektiva-tbilisi-obvinyaemyy-budet-zhdat-prigovora-v-tyurme-273813853.html
Убийство главного детектива Тбилиси: обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме
Убийство главного детектива Тбилиси: обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме
Обвиняемый не отрицает свою вину, но опровергает обвинение, что убийство было совершено умышленно 10.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-10T19:37+0400
2023-01-10T19:37+0400
2023-01-10T19:37+0400
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 10 янв— Sputnik. Сотрудник МВД Грузии в резерве Георгий Мгебришвили, обвиняемый в убийстве руководителя Главного управления детективов полиции Тбилиси Александра Шекиладзе, будет ждать приговора в тюрьме, сообщает "Первый канал"Судья Тбилисского городского суд полностью разделил ходатайство прокуратуры, которая назвала заключение необходимой мерой, так как обвиняемый может скрыться от правосудия, оказать давление на свидетелей или совершить новое преступление. Мгебришвили не отвергает своей вины, однако опровергает заявление прокуратуры об умышленном убийстве. В деле против Мгебришвили речь идет об убийстве, совершенном 8 января 2023 года. По данным следствия, в доме у Мгебришвили собрались его друзья: Александр Шекиладзе и еще один мужчина. Мгебришвили был в нетрезвом состоянии и стал стрелять в гостей из полуавтоматического пистолета. Он ранил Шекиладзе в ногу, но не дал другому мужчине вызвать скорую помощь, угрожая убийством, и продолжил стрелять в Шекиладзе. От полученных ранений тот скончался на месте. В случае подтверждения вину сотруднику МВД в запасе грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Ему предъявлено обвинение сразу по пяти статьям: "умышленное убийство", "нанесение менее тяжкого вреда здоровью", "принуждение", "угроза" и "незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилисский городской суд, новости, происшествия, грузия
тбилисский городской суд, новости, происшествия, грузия
Убийство главного детектива Тбилиси: обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме
Обвиняемый не отрицает свою вину, но опровергает обвинение, что убийство было совершено умышленно
ТБИЛИСИ, 10 янв— Sputnik. Сотрудник МВД Грузии в резерве Георгий Мгебришвили, обвиняемый в убийстве руководителя Главного управления детективов полиции Тбилиси Александра Шекиладзе, будет ждать приговора в тюрьме, сообщает "Первый канал"
Судья Тбилисского городского суд полностью разделил ходатайство прокуратуры, которая назвала заключение необходимой мерой, так как обвиняемый может скрыться от правосудия, оказать давление на свидетелей или совершить новое преступление. Мгебришвили не отвергает своей вины, однако опровергает заявление прокуратуры об умышленном убийстве.
"Для меня ни годы, ни статьи не представляют никакой ценности. Я говорю об этом не ради поблажек, наоборот, я был бы рад сейчас оказаться в той стране, в такое время, где была бы смертная казнь, но я не совершал это преступление умышлено", - сказал Мгебришвили в ходе судебного заседания.
В деле против Мгебришвили речь идет об убийстве, совершенном 8 января 2023 года. По данным следствия, в доме у Мгебришвили собрались его друзья: Александр Шекиладзе и еще один мужчина.
Мгебришвили был в нетрезвом состоянии и стал стрелять в гостей из полуавтоматического пистолета. Он ранил Шекиладзе в ногу, но не дал другому мужчине вызвать скорую помощь, угрожая убийством, и продолжил стрелять в Шекиладзе. От полученных ранений тот скончался на месте.
В случае подтверждения вину сотруднику МВД в запасе грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
Ему предъявлено обвинение сразу по пяти статьям: "умышленное убийство", "нанесение менее тяжкого вреда здоровью", "принуждение", "угроза" и "незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия".