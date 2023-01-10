Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230110/ubiystvo-glavnogo-detektiva-tbilisi-obvinyaemyy-budet-zhdat-prigovora-v-tyurme-273813853.html
Убийство главного детектива Тбилиси: обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме
Убийство главного детектива Тбилиси: обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме
Обвиняемый не отрицает свою вину, но опровергает обвинение, что убийство было совершено умышленно 10.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-10T19:37+0400
2023-01-10T19:37+0400
тбилисский городской суд
новости
происшествия
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262058969_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_7ac2fb7864deadf32b41923664468825.jpg
ТБИЛИСИ, 10 янв— Sputnik. Сотрудник МВД Грузии в резерве Георгий Мгебришвили, обвиняемый в убийстве руководителя Главного управления детективов полиции Тбилиси Александра Шекиладзе, будет ждать приговора в тюрьме, сообщает "Первый канал"Судья Тбилисского городского суд полностью разделил ходатайство прокуратуры, которая назвала заключение необходимой мерой, так как обвиняемый может скрыться от правосудия, оказать давление на свидетелей или совершить новое преступление. Мгебришвили не отвергает своей вины, однако опровергает заявление прокуратуры об умышленном убийстве. В деле против Мгебришвили речь идет об убийстве, совершенном 8 января 2023 года. По данным следствия, в доме у Мгебришвили собрались его друзья: Александр Шекиладзе и еще один мужчина. Мгебришвили был в нетрезвом состоянии и стал стрелять в гостей из полуавтоматического пистолета. Он ранил Шекиладзе в ногу, но не дал другому мужчине вызвать скорую помощь, угрожая убийством, и продолжил стрелять в Шекиладзе. От полученных ранений тот скончался на месте. В случае подтверждения вину сотруднику МВД в запасе грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Ему предъявлено обвинение сразу по пяти статьям: "умышленное убийство", "нанесение менее тяжкого вреда здоровью", "принуждение", "угроза" и "незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262058969_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_9eb1a1d84dcaa402a603de00eaf2f519.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
тбилисский городской суд, новости, происшествия, грузия
тбилисский городской суд, новости, происшествия, грузия

Убийство главного детектива Тбилиси: обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме

19:37 10.01.2023
© photo: Sputnik / StringerТбилисский городской суд
Тбилисский городской суд - Sputnik Грузия, 1920, 10.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Обвиняемый не отрицает свою вину, но опровергает обвинение, что убийство было совершено умышленно
ТБИЛИСИ, 10 янв— Sputnik. Сотрудник МВД Грузии в резерве Георгий Мгебришвили, обвиняемый в убийстве руководителя Главного управления детективов полиции Тбилиси Александра Шекиладзе, будет ждать приговора в тюрьме, сообщает "Первый канал"
Судья Тбилисского городского суд полностью разделил ходатайство прокуратуры, которая назвала заключение необходимой мерой, так как обвиняемый может скрыться от правосудия, оказать давление на свидетелей или совершить новое преступление. Мгебришвили не отвергает своей вины, однако опровергает заявление прокуратуры об умышленном убийстве.

"Для меня ни годы, ни статьи не представляют никакой ценности. Я говорю об этом не ради поблажек, наоборот, я был бы рад сейчас оказаться в той стране, в такое время, где была бы смертная казнь, но я не совершал это преступление умышлено", - сказал Мгебришвили в ходе судебного заседания.

В деле против Мгебришвили речь идет об убийстве, совершенном 8 января 2023 года. По данным следствия, в доме у Мгебришвили собрались его друзья: Александр Шекиладзе и еще один мужчина.
Мгебришвили был в нетрезвом состоянии и стал стрелять в гостей из полуавтоматического пистолета. Он ранил Шекиладзе в ногу, но не дал другому мужчине вызвать скорую помощь, угрожая убийством, и продолжил стрелять в Шекиладзе. От полученных ранений тот скончался на месте.
В случае подтверждения вину сотруднику МВД в запасе грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
Ему предъявлено обвинение сразу по пяти статьям: "умышленное убийство", "нанесение менее тяжкого вреда здоровью", "принуждение", "угроза" и "незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0