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Верхний Ларс сегодня: движение грузовых автомобилей восстановлено
Верхний Ларс сегодня: движение грузовых автомобилей восстановлено
Движение на участке Гудаури (Поста) - Коби будет осуществляться в безостановочном режиме только через лавинозащитные тоннели 10.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-10T12:12+0400
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к границе Грузии с Россией, восстановлено для автомобилей с прицепом и полуприцепом, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. На дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к грузино-российской границе, периодически вводятся ограничения на передвижение автотранспорта из-за интенсивного снегопада. Движение возобновляется по мере очистки дороги от снега. По данным Национального агентства окружающей среды, движение на участке Гудаури (Поста) - Коби будет осуществляться в безостановочном режиме только через лавинозащитные тоннели. Движение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест в тоннелях будет осуществляться в одностороннем порядке. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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погода, грузия, новости, верхний ларс, тбилиси, гудаури, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, верхний ларс, тбилиси, гудаури, национальное агентство окружающей среды
Верхний Ларс сегодня: движение грузовых автомобилей восстановлено
12:12 10.01.2023 (обновлено: 13:32 10.01.2023)
Движение на участке Гудаури (Поста) - Коби будет осуществляться в безостановочном режиме только через лавинозащитные тоннели
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik.
Движение на дороге, ведущей к границе Грузии с Россией, восстановлено для автомобилей с прицепом и полуприцепом, сообщает
департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
На дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к грузино-российской границе, периодически вводятся ограничения на передвижение автотранспорта из-за интенсивного снегопада. Движение возобновляется по мере очистки дороги от снега.
По данным Национального агентства окружающей среды, движение на участке Гудаури (Поста) - Коби будет осуществляться в безостановочном режиме только через лавинозащитные тоннели.
Движение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест в тоннелях будет осуществляться в одностороннем порядке.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.