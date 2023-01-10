Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230110/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-dlya-gruzovykh-avtomobiley-vosstanovleno-273795005.html
Верхний Ларс сегодня: движение грузовых автомобилей восстановлено
Верхний Ларс сегодня: движение грузовых автомобилей восстановлено
Движение на участке Гудаури (Поста) - Коби будет осуществляться в безостановочном режиме только через лавинозащитные тоннели 10.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-10T12:12+0400
2023-01-10T13:32+0400
погода
грузия
новости
верхний ларс
тбилиси
гудаури
национальное агентство окружающей среды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/04/251071930_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_1ce82089b069d946ba8a793f49273a6d.jpg
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к границе Грузии с Россией, восстановлено для автомобилей с прицепом и полуприцепом, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. На дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к грузино-российской границе, периодически вводятся ограничения на передвижение автотранспорта из-за интенсивного снегопада. Движение возобновляется по мере очистки дороги от снега. По данным Национального агентства окружающей среды, движение на участке Гудаури (Поста) - Коби будет осуществляться в безостановочном режиме только через лавинозащитные тоннели. Движение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест в тоннелях будет осуществляться в одностороннем порядке. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
верхний ларс
тбилиси
гудаури
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/04/251071930_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4b3403f5e389daf2019385a8e5331b35.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
погода, грузия, новости, верхний ларс, тбилиси, гудаури, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, верхний ларс, тбилиси, гудаури, национальное агентство окружающей среды

Верхний Ларс сегодня: движение грузовых автомобилей восстановлено

12:12 10.01.2023 (обновлено: 13:32 10.01.2023)
© photo: Sputnik / StringerВоенно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры на пути к грузино-российской границе
Военно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры на пути к грузино-российской границе - Sputnik Грузия, 1920, 10.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Движение на участке Гудаури (Поста) - Коби будет осуществляться в безостановочном режиме только через лавинозащитные тоннели
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к границе Грузии с Россией, восстановлено для автомобилей с прицепом и полуприцепом, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
На дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к грузино-российской границе, периодически вводятся ограничения на передвижение автотранспорта из-за интенсивного снегопада. Движение возобновляется по мере очистки дороги от снега.
По данным Национального агентства окружающей среды, движение на участке Гудаури (Поста) - Коби будет осуществляться в безостановочном режиме только через лавинозащитные тоннели.
Движение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест в тоннелях будет осуществляться в одностороннем порядке.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0