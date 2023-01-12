https://sputnik-georgia.ru/20230112/belyaev-o-krizise-2023-goda-golod-v-afrike-okonchatelno-razdavit-evropu-migratsiey-273873472.html

Беляев о кризисе 2023 года: голод в Африке окончательно раздавит Европу миграцией

Беляев о кризисе 2023 года: голод в Африке окончательно раздавит Европу миграцией

Экономист Михаил Беляев в интервью "Sputnik на русском" дал прогноз на 2023 год для всей мировой экономики 12.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-12T15:25+0400

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Эксперт считает, что продолжающийся кризис может вызвать голод в Африке, а это приведtт к новой волне миграции, которая окончательно раздавит Европу. При этом мир уже окончательно поделился на 2 зоны влияния – западную и восточную. Все больше и больше стран понимают, к какой из сторон нужно примкнуть. Касательно России Беляев отметил, что при всей сложности переориентации экономики на Восток, страна справится со всеми трудностями. Подробнее смотрите в нашем видео.

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мультимедиа, видео, видео, в мире, михаил беляев, африка, европа, россия