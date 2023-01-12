https://sputnik-georgia.ru/20230112/chislo-prestupleniy-na-seksualnoy-pochve-v-gruzii-rastet-273727379.html

Число преступлений на сексуальной почве в Грузии растет

Число преступлений на сексуальной почве в Грузии растет

Число изнасилований в Грузии выросло на 4,5% по сравнению с прошлым годом 12.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-12T07:31+0400

2023-01-12T07:31+0400

2023-01-12T07:31+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Число преступлений на сексуальной почве в Грузии за 11 месяцев 2022 года увеличилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Всего, по данным ведомства, в период с 1 января по 1 декабря 2022 года было зафиксировано 497 подобных преступлений, из которых раскрыто лишь 67%. При этом за отчетный период число изнасилований выросло по сравнению с прошлым годом на 4,5% и составило 161 случай. Раскрываемость таких дел составила 68%. Пик фиксируемых изнасилований пришелся на июнь 2022 года, когда за месяц было зафиксировано 23 подобных факта. В то же время, по данным прокуратуры, за 10 месяцев 2022 года обвинения в различных сексуальных преступлениях были предъявлены 327 лицам. При этом в изнасиловании обвинили 116 человек, а в развратных действиях или сексуальной связи с лицом до 16 лет – 76 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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