https://sputnik-georgia.ru/20230112/dtp-na-zapade-gruzii-derevo-upalo-na-passazhirskiy-mikroavtobus-est-postradavshie-273873840.html
ДТП на западе Грузии: дерево упало на пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие
ДТП на западе Грузии: дерево упало на пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие
Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, однако их жизни не грозит опасность 12.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-12T17:06+0400
2023-01-12T17:06+0400
2023-01-12T17:06+0400
происшествия
грузия
новости
сенаки
самегрело
западная грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/18/268819637_322:425:2730:1780_1920x0_80_0_0_eb6dbb8c2d73c1b482c499729675b4bb.jpg
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Непогода стала причиной ДТП в городе Сенаки (регион Самегрело – Земо Сванети) - сильный ветер повалил дерево на пассажирский микроавтобус, в результате чего пострадали три человека.Как сообщает телеканал "ТВ Пирвели", случай произошел на улице Руставели. Двое пострадавших госпитализированы с травмами грудной клетки. Третий пострадавший сам обратился в медицинское учреждение с жалобой на перелом. Сильный ветер уже третий день создает серьезные проблемы жителям Западной Грузии. Накануне в результате сильного ветра во время исполнения служебных обязанностей пострадал сотрудник мэрии Поти. Его доставили в местную клинику с переломом и ушибами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сенаки
самегрело
западная грузия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/18/268819637_581:243:2730:1855_1920x0_80_0_0_24ea4676b63f82cecb0dd14ee8465fe4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, сенаки, самегрело, западная грузия
происшествия, грузия, новости, сенаки, самегрело, западная грузия
ДТП на западе Грузии: дерево упало на пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие
Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, однако их жизни не грозит опасность
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Непогода стала причиной ДТП в городе Сенаки (регион Самегрело – Земо Сванети) - сильный ветер повалил дерево на пассажирский микроавтобус, в результате чего пострадали три человека.
Как сообщает телеканал "ТВ Пирвели
", случай произошел на улице Руставели. Двое пострадавших госпитализированы с травмами грудной клетки. Третий пострадавший сам обратился в медицинское учреждение с жалобой на перелом.
Сильный ветер уже третий день создает серьезные проблемы жителям Западной Грузии.
Накануне в результате сильного ветра во время исполнения служебных обязанностей пострадал сотрудник мэрии Поти. Его доставили в местную клинику с переломом и ушибами.