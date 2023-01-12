https://sputnik-georgia.ru/20230112/dtp-na-zapade-gruzii-derevo-upalo-na-passazhirskiy-mikroavtobus-est-postradavshie-273873840.html

ДТП на западе Грузии: дерево упало на пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие

ДТП на западе Грузии: дерево упало на пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, однако их жизни не грозит опасность 12.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-12T17:06+0400

2023-01-12T17:06+0400

2023-01-12T17:06+0400

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западная грузия

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Непогода стала причиной ДТП в городе Сенаки (регион Самегрело – Земо Сванети) - сильный ветер повалил дерево на пассажирский микроавтобус, в результате чего пострадали три человека.Как сообщает телеканал "ТВ Пирвели", случай произошел на улице Руставели. Двое пострадавших госпитализированы с травмами грудной клетки. Третий пострадавший сам обратился в медицинское учреждение с жалобой на перелом. Сильный ветер уже третий день создает серьезные проблемы жителям Западной Грузии. Накануне в результате сильного ветра во время исполнения служебных обязанностей пострадал сотрудник мэрии Поти. Его доставили в местную клинику с переломом и ушибами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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