https://sputnik-georgia.ru/20230112/glava-mid-uproschenie-peresecheniya-granits-sblizit-naselenie-gruzii-i-armenii-273888881.html

Глава МИД: упрощение пересечения границ сблизит население Грузии и Армении

Глава МИД: упрощение пересечения границ сблизит население Грузии и Армении

Для граждан Грузии Армения станет третьей страной, для въезда в которую нет необходимости предъявлять загранпаспорт 12.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 янв - Sputnik. Упрощение пересечения грузино-армянской границы для граждан будет способствовать сближению населения Грузии и Армении, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашили. Главы правительств Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян в четверг подписали соглашение, согласно которым граждане обеих стран смогут пересекать межгосударственную границу по электронным удостоверениям личности. Для граждан Грузии Армения станет третьей страной, для въезда в которую нет необходимости предъявлять загранпаспорт. Аналогичный режим уже действует для въезда в Турцию и Украину.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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