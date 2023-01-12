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Глава МИД: упрощение пересечения границ сблизит население Грузии и Армении
Глава МИД: упрощение пересечения границ сблизит население Грузии и Армении
Для граждан Грузии Армения станет третьей страной, для въезда в которую нет необходимости предъявлять загранпаспорт 12.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-12T22:11+0400
2023-01-12T22:11+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв - Sputnik. Упрощение пересечения грузино-армянской границы для граждан будет способствовать сближению населения Грузии и Армении, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашили. Главы правительств Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян в четверг подписали соглашение, согласно которым граждане обеих стран смогут пересекать межгосударственную границу по электронным удостоверениям личности. Для граждан Грузии Армения станет третьей страной, для въезда в которую нет необходимости предъявлять загранпаспорт. Аналогичный режим уже действует для въезда в Турцию и Украину.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, армения, туризм, мид грузии
Глава МИД: упрощение пересечения границ сблизит население Грузии и Армении
22:11 12.01.2023 (обновлено: 22:29 12.01.2023)
Для граждан Грузии Армения станет третьей страной, для въезда в которую нет необходимости предъявлять загранпаспорт
ТБИЛИСИ, 12 янв - Sputnik. Упрощение пересечения грузино-армянской границы для граждан будет способствовать сближению населения Грузии и Армении, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашили.
Главы правительств Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян в четверг подписали соглашение, согласно которым граждане обеих стран смогут пересекать межгосударственную границу по электронным удостоверениям личности.
"Граждане смогут пересекать границу двух стран по удостоверениям личности, что еще больше будет способствовать сближению населения двух стран и углублению межличностных отношений", - сказал Дарчиашвили.
Для граждан Грузии Армения станет третьей страной, для въезда в которую нет необходимости предъявлять загранпаспорт.
Аналогичный режим уже действует для въезда в Турцию и Украину.