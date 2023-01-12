Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230112/glava-mid-uproschenie-peresecheniya-granits-sblizit-naselenie-gruzii-i-armenii-273888881.html
Глава МИД: упрощение пересечения границ сблизит население Грузии и Армении
Глава МИД: упрощение пересечения границ сблизит население Грузии и Армении
Для граждан Грузии Армения станет третьей страной, для въезда в которую нет необходимости предъявлять загранпаспорт 12.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-12T22:11+0400
2023-01-12T22:29+0400
грузия
новости
политика
армения
туризм
мид грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/04/269207758_0:77:829:543_1920x0_80_0_0_7e428ba76c73f81095784d281e56f37a.jpg
ТБИЛИСИ, 12 янв - Sputnik. Упрощение пересечения грузино-армянской границы для граждан будет способствовать сближению населения Грузии и Армении, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашили. Главы правительств Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян в четверг подписали соглашение, согласно которым граждане обеих стран смогут пересекать межгосударственную границу по электронным удостоверениям личности. Для граждан Грузии Армения станет третьей страной, для въезда в которую нет необходимости предъявлять загранпаспорт. Аналогичный режим уже действует для въезда в Турцию и Украину.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/04/269207758_0:0:827:620_1920x0_80_0_0_ff5824b23f95e7e4ddf5e2f908d01648.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, политика, армения, туризм, мид грузии
грузия, новости, политика, армения, туризм, мид грузии

Глава МИД: упрощение пересечения границ сблизит население Грузии и Армении

22:11 12.01.2023 (обновлено: 22:29 12.01.2023)
© Ministry of Territorial Administration and Infrastructure of ArmeniaМост Дружбы
Мост Дружбы - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2023
© Ministry of Territorial Administration and Infrastructure of Armenia
Подписаться на
НовостиTelegram
Для граждан Грузии Армения станет третьей страной, для въезда в которую нет необходимости предъявлять загранпаспорт
ТБИЛИСИ, 12 янв - Sputnik. Упрощение пересечения грузино-армянской границы для граждан будет способствовать сближению населения Грузии и Армении, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашили.
Главы правительств Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян в четверг подписали соглашение, согласно которым граждане обеих стран смогут пересекать межгосударственную границу по электронным удостоверениям личности.

"Граждане смогут пересекать границу двух стран по удостоверениям личности, что еще больше будет способствовать сближению населения двух стран и углублению межличностных отношений", - сказал Дарчиашвили.

Для граждан Грузии Армения станет третьей страной, для въезда в которую нет необходимости предъявлять загранпаспорт.
Аналогичный режим уже действует для въезда в Турцию и Украину.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0