https://sputnik-georgia.ru/20230112/grazhdane-gruzii-i-armenii-smogut-peresekat-granitsu-po-id-kartam-273869345.html

Граждане Грузии и Армении смогут пересекать границу по ID-картам

Граждане Грузии и Армении смогут пересекать границу по ID-картам

Премьер-министры Грузии и Армении еще 3 марта 2022 года подписали протокол о намерениях по облегчению переезда граждан 12.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-12T15:26+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Граждане Грузии и Армении смогут пересекать границу по внутренним документам (ID-картам), предъявление загранпаспорта не будет обязательным, сообщает Sputnik Армения.Проект межгосударственного соглашения "О путешествиях граждан Армении и Грузии между двумя государствами без въездной визы" одобрили на заседании правительства в четверг.Каждый десятый турист прибыл в Армению из Грузии>>>По словам министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, укрепление отношений с Грузией – один из приоритетов для Еревана.Мирзоян напомнил, что 3 марта 2022 года премьер-министры двух стран подписали протокол о намерениях по облегчению переезда граждан.Правительственная делегация Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили в четверг прибыла в Ереван. В ходе визита состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое проведут премьер-министры двух стран. Кроме того, запланированы двусторонние переговоры Николы Пашиняна и Ираклия Гарибашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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