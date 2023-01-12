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Грузинский сумоист рискует вылететь из высшей лиги
Грузинский сумоист рискует вылететь из высшей лиги
Тотиносин получил травму плеча во время поединка c тринадцатым маэгасирой Востока Котосехо 12.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-12T14:06+0400
2023-01-12T14:06+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) вынужден прервать выступление на январском турнире из-за вывиха плеча. Тотиносин получил травму плеча во время вчерашнего поединка c тринадцатым маэгасирой Востока Котосехо. Судья засчитал грузинскому сумоисту техническое поражение. Врачи сразу же вправили плечо, но последующие обследования показали, что травма непростая. Горгадзе рекомендовали отдохнуть минимум две недели. Выступление на январском басе было необходимо бывшему озэки, чтобы остаться в высшем дивизионе. После осеннего турнира он ухудшил свои позиции и опустился до звания 11 маэгасиры Запада. Если 35-летний Тотиносин не вернется на Хацу басё и не одержит еще как минимум две победы, то вылетит во второй дивизион – дзюрё.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, леван горгадзе, тбилиси
спорт, грузия, новости, леван горгадзе, тбилиси

Грузинский сумоист рискует вылететь из высшей лиги

14:06 12.01.2023
© AFP 2023 / BEHROUZ MEHRIГрузинский сумоиcт Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин
Грузинский сумоиcт Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023 / BEHROUZ MEHRI
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Тотиносин получил травму плеча во время поединка c тринадцатым маэгасирой Востока Котосехо
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) вынужден прервать выступление на январском турнире из-за вывиха плеча.
Тотиносин получил травму плеча во время вчерашнего поединка c тринадцатым маэгасирой Востока Котосехо. Судья засчитал грузинскому сумоисту техническое поражение.
Врачи сразу же вправили плечо, но последующие обследования показали, что травма непростая. Горгадзе рекомендовали отдохнуть минимум две недели.
Выступление на январском басе было необходимо бывшему озэки, чтобы остаться в высшем дивизионе. После осеннего турнира он ухудшил свои позиции и опустился до звания 11 маэгасиры Запада.
Если 35-летний Тотиносин не вернется на Хацу басё и не одержит еще как минимум две победы, то вылетит во второй дивизион – дзюрё.
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