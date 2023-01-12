https://sputnik-georgia.ru/20230112/gruzinskiy-sumoist-riskuet-vyletet-iz-vysshey-ligi-273866302.html

Грузинский сумоист рискует вылететь из высшей лиги

Грузинский сумоист рискует вылететь из высшей лиги

Тотиносин получил травму плеча во время поединка c тринадцатым маэгасирой Востока Котосехо 12.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-12T14:06+0400

2023-01-12T14:06+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) вынужден прервать выступление на январском турнире из-за вывиха плеча. Тотиносин получил травму плеча во время вчерашнего поединка c тринадцатым маэгасирой Востока Котосехо. Судья засчитал грузинскому сумоисту техническое поражение. Врачи сразу же вправили плечо, но последующие обследования показали, что травма непростая. Горгадзе рекомендовали отдохнуть минимум две недели. Выступление на январском басе было необходимо бывшему озэки, чтобы остаться в высшем дивизионе. После осеннего турнира он ухудшил свои позиции и опустился до звания 11 маэгасиры Запада. Если 35-летний Тотиносин не вернется на Хацу басё и не одержит еще как минимум две победы, то вылетит во второй дивизион – дзюрё.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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