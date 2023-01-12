https://sputnik-georgia.ru/20230112/izbran-novyy-predsedatel-prokurorskogo-soveta-gruzii-273877202.html

Избран новый председатель Прокурорского совета Грузии

Избран новый председатель Прокурорского совета Грузии

Прокурорский совет занимается надзором за работой Генпрокуратуры, а также утверждает кандидатуры Генерального прокурора для представления в парламент 12.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-12T21:01+0400

2023-01-12T21:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв - Sputnik. Зампрокурора Тбилиси Шота Ткешелашвили занял пост главы Прокурорского совета Грузии, говорится в сообщении ведомства. Прокурорский совет занимается надзором за работой Генпрокуратуры, а также утверждает кандидатуры Генерального прокурора для представления в парламент и осуществляет дисциплинарное производство. Избрание нового председателя понадобилось, так как 16 января истекает двухлетний срок полномочий действующего председателя Мераба Джеранашвили. Ткешелашвили был единственным кандидатом и был избран единогласно, говорится в сообщении. Шота Ткешелашвили работает в прокуратуре с 2007 года, за это время он занимал различные должности в ведомстве. С мая 2020 года стал заместителем прокурора Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, прокурорский совет, генеральная прокуратура грузии