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Избран новый председатель Прокурорского совета Грузии
Избран новый председатель Прокурорского совета Грузии
Прокурорский совет занимается надзором за работой Генпрокуратуры, а также утверждает кандидатуры Генерального прокурора для представления в парламент 12.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-12T21:01+0400
2023-01-12T21:01+0400
2023-01-12T21:01+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв - Sputnik. Зампрокурора Тбилиси Шота Ткешелашвили занял пост главы Прокурорского совета Грузии, говорится в сообщении ведомства. Прокурорский совет занимается надзором за работой Генпрокуратуры, а также утверждает кандидатуры Генерального прокурора для представления в парламент и осуществляет дисциплинарное производство. Избрание нового председателя понадобилось, так как 16 января истекает двухлетний срок полномочий действующего председателя Мераба Джеранашвили. Ткешелашвили был единственным кандидатом и был избран единогласно, говорится в сообщении. Шота Ткешелашвили работает в прокуратуре с 2007 года, за это время он занимал различные должности в ведомстве. С мая 2020 года стал заместителем прокурора Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, прокурорский совет, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, политика, прокурорский совет, генеральная прокуратура грузии
Избран новый председатель Прокурорского совета Грузии
Прокурорский совет занимается надзором за работой Генпрокуратуры, а также утверждает кандидатуры Генерального прокурора для представления в парламент
ТБИЛИСИ, 12 янв - Sputnik. Зампрокурора Тбилиси Шота Ткешелашвили занял пост главы Прокурорского совета Грузии, говорится в сообщении ведомства.
Прокурорский совет занимается надзором за работой Генпрокуратуры, а также утверждает кандидатуры Генерального прокурора для представления в парламент и осуществляет дисциплинарное производство.
Избрание нового председателя понадобилось, так как 16 января истекает двухлетний срок полномочий действующего председателя Мераба Джеранашвили.
Ткешелашвили был единственным кандидатом и был избран единогласно, говорится в сообщении
.
Шота Ткешелашвили работает в прокуратуре с 2007 года, за это время он занимал различные должности в ведомстве. С мая 2020 года стал заместителем прокурора Тбилиси.