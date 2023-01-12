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https://sputnik-georgia.ru/20230112/izbran-novyy-predsedatel-prokurorskogo-soveta-gruzii-273877202.html
Избран новый председатель Прокурорского совета Грузии
Избран новый председатель Прокурорского совета Грузии
Прокурорский совет занимается надзором за работой Генпрокуратуры, а также утверждает кандидатуры Генерального прокурора для представления в парламент 12.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-12T21:01+0400
2023-01-12T21:01+0400
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прокурорский совет
генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 12 янв - Sputnik. Зампрокурора Тбилиси Шота Ткешелашвили занял пост главы Прокурорского совета Грузии, говорится в сообщении ведомства. Прокурорский совет занимается надзором за работой Генпрокуратуры, а также утверждает кандидатуры Генерального прокурора для представления в парламент и осуществляет дисциплинарное производство. Избрание нового председателя понадобилось, так как 16 января истекает двухлетний срок полномочий действующего председателя Мераба Джеранашвили. Ткешелашвили был единственным кандидатом и был избран единогласно, говорится в сообщении. Шота Ткешелашвили работает в прокуратуре с 2007 года, за это время он занимал различные должности в ведомстве. С мая 2020 года стал заместителем прокурора Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, прокурорский совет, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, политика, прокурорский совет, генеральная прокуратура грузии

Избран новый председатель Прокурорского совета Грузии

21:01 12.01.2023
© photo: Sputnik / StringerЗдание главной прокуратуры Грузии
Здание главной прокуратуры Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Прокурорский совет занимается надзором за работой Генпрокуратуры, а также утверждает кандидатуры Генерального прокурора для представления в парламент
ТБИЛИСИ, 12 янв - Sputnik. Зампрокурора Тбилиси Шота Ткешелашвили занял пост главы Прокурорского совета Грузии, говорится в сообщении ведомства.
Прокурорский совет занимается надзором за работой Генпрокуратуры, а также утверждает кандидатуры Генерального прокурора для представления в парламент и осуществляет дисциплинарное производство.
Избрание нового председателя понадобилось, так как 16 января истекает двухлетний срок полномочий действующего председателя Мераба Джеранашвили.
Ткешелашвили был единственным кандидатом и был избран единогласно, говорится в сообщении.
Шота Ткешелашвили работает в прокуратуре с 2007 года, за это время он занимал различные должности в ведомстве. С мая 2020 года стал заместителем прокурора Тбилиси.
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