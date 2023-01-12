https://sputnik-georgia.ru/20230112/kak-vstrechat-staryy-novyy-god-2023-traditsii-i-obychai-prazdnika-273879470.html

Как встречать Старый Новый год 2023? Традиции и обычаи праздника

Как встречать Старый Новый год 2023? Традиции и обычаи праздника

Наступает Старый Новый год – с праздником, который встречают в ночь на 14 января, связано множество народных традиций и обычаев 12.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-12T20:37+0400

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справки

старый новый год

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Какие традиции и обычаи праздника нужно соблюсти, чтобы правильно встретить Старый Новый год, читайте в Sputnik Грузия. Как встречать С давних пор считается, "как встретишь Новый год, в том числе и по-старому стилю, так его и проведешь". Поэтому в праздник, по традиции, надевают красивые вещи, накрывают праздничный стол и дарят друг другу только улыбки и хорошее настроение.Старый Новый год встречают в один день с церковными праздниками - Обрезанием Господним и Днем поминовения святого Василия, архиепископа Кесарии Каппадокийской. В народном календаре 14 января называют Васильев день, поэтому обычаи и традиции праздников в каком-то смысле смешались. Гостей в Старый Новый год, по традиции, обязательно угощали пирогами со свининой, запеченными свиными ножками и другими блюдами из свинины. Святой Василий считался покровителем свиноводства, поэтому люди верили, что если на столе в Старый Новый год будет много свинины, то животные будут хорошо плодиться и приносить хозяевам прибыль. На стол, по обычаю, подавали и свиную голову. В России есть традиция на Старый Новый год лепить вареники с сюрпризами. Вареники, по обычаю, лепят всей семьей и вместе друзьями. Затем собираются за праздничным столом, предвкушая, кому попадутся сюрпризы. В Васильев день, по традиции, отмечали праздник земледелия и совершали обряд обсевания, чтобы урожай уродился богатый. По сей день сохранилась традиция на Старый Новый год варить кашу. По обычаю, ее готовила старшая из женщин в новогоднюю ночь, в присутствии всей семьи. Если каша получалась наваристой и рассыпчатой, значит год ожидался урожайный и счастливый. Девушки, по обычаю, в Старый Новый год гадали, чтобы узнать свое будущее – в ночь на 14 января даже сны были вещими - можно было увидеть своего будущего супруга. В Старый Новый год, по традиции, ходили друг другу в гости. Эта традиция сохранилась по сей день.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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