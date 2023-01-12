https://sputnik-georgia.ru/20230112/klub-60-provedet-tvorcheskiy-vecher-v-tbilisi-273865332.html

"Клуб 60+" проведет творческий вечер в Тбилиси

"Клуб 60+" проведет творческий вечер в Тбилиси

"Клуб здоровой и активной жизни 60+" – место, где люди в возрасте интересно проводят свой досуг 12.01.2023, Sputnik Грузия

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2023-01-12T13:46+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Выставка работ членов "Клуба 60+", а также музыкальный вечер состоится 12 января в здании Сакребуло Тбилиси. "Клуб здоровой и активной жизни 60+" – это муниципальный сервис Тбилиси, который предназначен для людей в возрасте от 60 лет, желающих интересно проводить свой досуг и заботиться о своем здоровье. Члены клуба учатся новому, делятся опытом, сами планируют и реализуют клубные мероприятия.На вечере, который начнет в 17:00, подведут итоги трехмесячной работы клуба, представят художественные произведения и музыкальные номера, созданные и изученные членами клуба под руководством художницы Кети Матабели, а также музыканта и актрисы Ии Шуглиашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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