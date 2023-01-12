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"Клуб 60+" проведет творческий вечер в Тбилиси
"Клуб 60+" проведет творческий вечер в Тбилиси
"Клуб здоровой и активной жизни 60+" – место, где люди в возрасте интересно проводят свой досуг 12.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-12T13:46+0400
2023-01-12T13:46+0400
2023-01-12T15:14+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Выставка работ членов "Клуба 60+", а также музыкальный вечер состоится 12 января в здании Сакребуло Тбилиси. "Клуб здоровой и активной жизни 60+" – это муниципальный сервис Тбилиси, который предназначен для людей в возрасте от 60 лет, желающих интересно проводить свой досуг и заботиться о своем здоровье. Члены клуба учатся новому, делятся опытом, сами планируют и реализуют клубные мероприятия.На вечере, который начнет в 17:00, подведут итоги трехмесячной работы клуба, представят художественные произведения и музыкальные номера, созданные и изученные членами клуба под руководством художницы Кети Матабели, а также музыканта и актрисы Ии Шуглиашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, культура, тбилиси, сакребуло тбилиси
новости, культура, тбилиси, сакребуло тбилиси
"Клуб 60+" проведет творческий вечер в Тбилиси
13:46 12.01.2023 (обновлено: 15:14 12.01.2023)
"Клуб здоровой и активной жизни 60+" – место, где люди в возрасте интересно проводят свой досуг
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Выставка работ членов "Клуба 60+", а также музыкальный вечер состоится 12 января в здании Сакребуло Тбилиси.
"Клуб здоровой и активной жизни 60+" – это муниципальный сервис Тбилиси, который предназначен для людей в возрасте от 60 лет, желающих интересно проводить свой досуг и заботиться о своем здоровье. Члены клуба учатся новому, делятся опытом, сами планируют и реализуют клубные мероприятия.
На вечере, который начнет в 17:00, подведут итоги трехмесячной работы клуба, представят художественные произведения и музыкальные номера, созданные и изученные членами клуба под руководством художницы Кети Матабели, а также музыканта и актрисы Ии Шуглиашвили.