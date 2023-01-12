https://sputnik-georgia.ru/20230112/kogda-raspogoditsya-v-gruzii-273862718.html

Когда распогодится в Грузии?

Когда распогодится в Грузии?

С 9 января по всей Грузии ухудшились погодные условия 12.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-12T12:45+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют улучшение погоды в Грузии с 15 января, до этого в восточной части страны ожидается обильный снегопад, а в западной – сильный ветер. Пятый день в Грузии идет снег. Из-за тумана, метели и низкой видимости на определенных участках автомобильных дорог действуют ограничения. В Западной Грузии из-за сильного ветра пострадали линии электропередач и жилые дома. Температура воздуха снизилась до минус 4-5 градусов. По прогнозам синоптиков, со среды, 13 января, снегопад прекратится. А с 15 января распогодится и ожидается солнечная погода. Температура воздуха ночью прогреется до нуля градусов, а днем до +5.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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