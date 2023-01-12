https://sputnik-georgia.ru/20230112/konstitutsionnyy-sud-gruzii-rassmotrit-isk-ombudsmena-o-pomoschi-pensioneram-273854642.html

Конституционный суд Грузии рассмотрит иск омбудсмена о помощи пенсионерам

Конституционный суд Грузии рассмотрит иск омбудсмена о помощи пенсионерам

ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению иск Народного защитника Грузии, касающийся вопроса пенсий и помощи лицам с ОВЗ. 12.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-12T09:00+0400

2023-01-12T09:00+0400

2023-01-12T09:42+0400

грузия

конституционный суд грузии

омбудсмен

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ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению иск Народного защитника Грузии, касающийся вопроса пенсий и помощи лицам с ОВЗ. Народный защитник в своем иске опротестовывает запрет на единовременное получение пенсий и помощи для лиц с ОВЗ, прописанный в постановлении правительства "Об определении социальной помощи". По мнению омбудсмена, этот запрет противоречит статье Конституции Грузии "О равноправии", так как ставит лиц с ОВЗ, достигших пенсионного возраста, в неравноправные условия с другими получателями помощи. Помощь для лиц с ОВЗ предполагает покрытие расходов, связанных с ограниченными возможностями и преодолением барьеров. По мнению Народного защитника, пенсия является заменой получаемых доходов после достижения пенсионного возраста. При этом Народный защитник требует убрать запрет из постановления, исходя из права на равноправие, гарантированное Конституцией Грузии, и обязательств государства заботиться о лицах с ОВЗ. Пенсия для лиц моложе 70 лет составляет 300 лари, а для лиц старше 70-365 лари. Социальный пакет для лиц с ОВЗ составляет 135-484 лари в зависимости от категории лица с ОВЗ. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 января – 2,6941 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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