https://sputnik-georgia.ru/20230112/konstitutsionnyy-sud-gruzii-rassmotrit-isk-ombudsmena-o-pomoschi-pensioneram-273854642.html
Конституционный суд Грузии рассмотрит иск омбудсмена о помощи пенсионерам
Конституционный суд Грузии рассмотрит иск омбудсмена о помощи пенсионерам
ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению иск Народного защитника Грузии, касающийся вопроса пенсий и помощи лицам с ОВЗ. 12.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-12T09:00+0400
2023-01-12T09:00+0400
2023-01-12T09:42+0400
грузия
конституционный суд грузии
омбудсмен
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ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению иск Народного защитника Грузии, касающийся вопроса пенсий и помощи лицам с ОВЗ. Народный защитник в своем иске опротестовывает запрет на единовременное получение пенсий и помощи для лиц с ОВЗ, прописанный в постановлении правительства "Об определении социальной помощи". По мнению омбудсмена, этот запрет противоречит статье Конституции Грузии "О равноправии", так как ставит лиц с ОВЗ, достигших пенсионного возраста, в неравноправные условия с другими получателями помощи. Помощь для лиц с ОВЗ предполагает покрытие расходов, связанных с ограниченными возможностями и преодолением барьеров. По мнению Народного защитника, пенсия является заменой получаемых доходов после достижения пенсионного возраста. При этом Народный защитник требует убрать запрет из постановления, исходя из права на равноправие, гарантированное Конституцией Грузии, и обязательств государства заботиться о лицах с ОВЗ. Пенсия для лиц моложе 70 лет составляет 300 лари, а для лиц старше 70-365 лари. Социальный пакет для лиц с ОВЗ составляет 135-484 лари в зависимости от категории лица с ОВЗ. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 января – 2,6941 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, конституционный суд грузии, омбудсмен
грузия, конституционный суд грузии, омбудсмен
ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению иск Народного защитника Грузии, касающийся вопроса пенсий и помощи лицам с ОВЗ.
Народный защитник в своем иске
опротестовывает запрет на единовременное получение пенсий и помощи для лиц с ОВЗ, прописанный в постановлении правительства "Об определении социальной помощи".
По мнению омбудсмена, этот запрет противоречит статье Конституции Грузии "О равноправии", так как ставит лиц с ОВЗ, достигших пенсионного возраста, в неравноправные условия с другими получателями помощи. Помощь для лиц с ОВЗ предполагает покрытие расходов, связанных с ограниченными возможностями и преодолением барьеров.
По мнению Народного защитника, пенсия является заменой получаемых доходов после достижения пенсионного возраста.
"У обоих пакетов, пенсионного и для лиц с ОВЗ, одинаковые цели, и норма не должна исключать единовременное получение социального пакета и пенсии по возрасту", – говорится в иске.
При этом Народный защитник требует убрать запрет из постановления, исходя из права на равноправие, гарантированное Конституцией Грузии, и обязательств государства заботиться о лицах с ОВЗ.
Пенсия для лиц моложе 70 лет составляет 300 лари, а для лиц старше 70-365 лари. Социальный пакет для лиц с ОВЗ составляет 135-484 лари в зависимости от категории лица с ОВЗ.
Обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 января – 2,6941 GEL/$1.