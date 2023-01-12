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Мастер дрифта в Тбилиси показал, как ездить в гололед - видео
Мастер дрифта в Тбилиси показал, как ездить в гололед - видео
Водитель-профессионал всегда найдет выход из критической ситуации. Видео очевидца из района Варкетили на окраине Тбилиси тому доказательство 12.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-12T19:16+0400
2023-01-12T19:16+0400
2023-01-12T19:16+0400
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На дорогах Грузии в снегопад и гололед водители используют все свое мастерство, чтобы не угодить в аварию и суметь вырулить из опасной ситуации. Смотрите в видео Sputnik кадры очевидца, которые он снял в районе Варкетили на заснеженной трассе
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, снег, снег и мороз, снег в тбилиси, снег и гололед, снегопад, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, снег, снег и мороз, снег в тбилиси, снег и гололед, снегопад, видео
Мастер дрифта в Тбилиси показал, как ездить в гололед - видео
Водитель-профессионал всегда найдет выход из критической ситуации. Видео очевидца из района Варкетили на окраине Тбилиси тому доказательство
На дорогах Грузии в снегопад и гололед водители используют все свое мастерство, чтобы не угодить в аварию и суметь вырулить из опасной ситуации. Смотрите в видео Sputnik кадры очевидца, которые он снял в районе Варкетили на заснеженной трассе