https://sputnik-georgia.ru/20230112/master-drifta-v-tbilisi-pokazal-kak-ezdit-v-gololed---video-273885328.html

Мастер дрифта в Тбилиси показал, как ездить в гололед - видео

Мастер дрифта в Тбилиси показал, как ездить в гололед - видео

Водитель-профессионал всегда найдет выход из критической ситуации. Видео очевидца из района Варкетили на окраине Тбилиси тому доказательство 12.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-12T19:16+0400

2023-01-12T19:16+0400

2023-01-12T19:16+0400

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На дорогах Грузии в снегопад и гололед водители используют все свое мастерство, чтобы не угодить в аварию и суметь вырулить из опасной ситуации. Смотрите в видео Sputnik кадры очевидца, которые он снял в районе Варкетили на заснеженной трассе

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