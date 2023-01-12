https://sputnik-georgia.ru/20230112/na-zapade-gruzii-mozhet-poyavitsya-stadion-imeni-pele-273855313.html
Стадион имени Пеле может появиться на западе Грузии
Стадион имени Пеле может появиться на западе Грузии
В Гонио, курортном поселке черноморского региона Грузии, возможно, назовут стадион именем Короля футбола 12.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-12T10:06+0400
2023-01-12T10:06+0400
2023-01-12T10:31+0400
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фифа
футбол
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Основатель футбольного клуба "Гонио" Давид Долидзе планирует в ближайшем будущем взять в аренду местный стадион и дать ему имя Короля футбола, легендарного бразильца Пеле. Пеле умер 29 декабря 2022 года после продолжительной болезни. Он ушел из жизни в кругу своей семьи и близких людей. Пока клуб "Гонио" играет в Лиге 4 Национального чемпионата. К предстоящему сезону клуб Долидзе намеревается перейти в Лигу 3 и завоевать Суперкубок Грузии. "Мы утвердили бюджет на следующий год. Если нам повезет, мы также будем бороться за выход в финал Кубка Грузии, и кто знает, может быть, мы поднимем над собой этот кубок. Состав команды позволяет нам это сделать, главное, чтобы нам повезло", – сказал Долидзе. Главным тренером "Гонио" в предстоящем сезоне назначен бывший тренер батумского "Динамо" и кобулетской "Шукура" Амиран Гогитидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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гонио, пеле, спорт, фифа, футбол
гонио, пеле, спорт, фифа, футбол
Стадион имени Пеле может появиться на западе Грузии
10:06 12.01.2023 (обновлено: 10:31 12.01.2023)
В Гонио, курортном поселке черноморского региона Грузии, возможно, назовут стадион именем Короля футбола
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Основатель футбольного клуба "Гонио" Давид Долидзе планирует в ближайшем будущем взять в аренду местный стадион и дать ему имя Короля футбола, легендарного бразильца Пеле.
Пеле умер 29 декабря 2022 года после продолжительной болезни. Он ушел из жизни в кругу своей семьи и близких людей.
"В будущем мы хотим взять в аренду стадион в Гонио и дать ему имя Пеле. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в каждой стране должен быть хотя бы один стадион имени Пеле. Если арена будет передана нам, мы реализуем призыв президента ФИФА в Гонио", – рассказал Долидзе в беседе с Первым каналом.
Пока клуб "Гонио" играет в Лиге 4 Национального чемпионата. К предстоящему сезону клуб Долидзе намеревается перейти в Лигу 3 и завоевать Суперкубок Грузии.
"Мы утвердили бюджет на следующий год. Если нам повезет, мы также будем бороться за выход в финал Кубка Грузии, и кто знает, может быть, мы поднимем над собой этот кубок. Состав команды позволяет нам это сделать, главное, чтобы нам повезло", – сказал Долидзе.
Главным тренером "Гонио" в предстоящем сезоне назначен бывший тренер батумского "Динамо" и кобулетской "Шукура" Амиран Гогитидзе.