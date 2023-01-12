https://sputnik-georgia.ru/20230112/na-zapade-gruzii-podschityvayut-uscherb-ot-silnogo-vetra-273861584.html

На западе Грузии подсчитывают ущерб от сильного ветра

На западе Грузии подсчитывают ущерб от сильного ветра

Сильный ветер на западе Грузии создал множество проблем местным жителям 12.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-12T13:26+0400

2023-01-12T13:26+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Специальная комиссия подсчитывает ущерб, нанесенный черноморскому портовому городу Поти (регион Самегрело - Земо Сванети) сильным ветром, заявил мэр города Бека Вачарадзе в эфире телеканала "Имеди".В Поти второй день борются с последствиями стихии. Сильный ветер сорвал крыши с некоторых домов, повредил автомобили, повалил деревья, главную новогоднюю елку города и столбы линий электропередачи. Часть жителей города осталась без подачи электроэнергии."В результате стихии нашей инфраструктуре был нанесен значительный ущерб, в том числе были повреждены частные дома, электрические столбы и кабели. Мы уже создали комиссию по ликвидации последствий стихии, которая систематически подсчитывает ущерб", – заявил Вачарадзе.По его словам, после того, как комиссия завершит подсчет ущерба от непогоды, местные жители получат компенсацию. В прибрежной зоне Поти объявлено штормовое предупреждение.Накануне в результате сильного ветра во время исполнения служебных обязанностей пострадал сотрудник мэрии Поти. Его доставили в местную клинику с переломом и ушибами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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