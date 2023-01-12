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На западе Грузии подсчитывают ущерб от сильного ветра
На западе Грузии подсчитывают ущерб от сильного ветра
Сильный ветер на западе Грузии создал множество проблем местным жителям 12.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-12T13:26+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Специальная комиссия подсчитывает ущерб, нанесенный черноморскому портовому городу Поти (регион Самегрело - Земо Сванети) сильным ветром, заявил мэр города Бека Вачарадзе в эфире телеканала "Имеди".В Поти второй день борются с последствиями стихии. Сильный ветер сорвал крыши с некоторых домов, повредил автомобили, повалил деревья, главную новогоднюю елку города и столбы линий электропередачи. Часть жителей города осталась без подачи электроэнергии."В результате стихии нашей инфраструктуре был нанесен значительный ущерб, в том числе были повреждены частные дома, электрические столбы и кабели. Мы уже создали комиссию по ликвидации последствий стихии, которая систематически подсчитывает ущерб", – заявил Вачарадзе.По его словам, после того, как комиссия завершит подсчет ущерба от непогоды, местные жители получат компенсацию. В прибрежной зоне Поти объявлено штормовое предупреждение.Накануне в результате сильного ветра во время исполнения служебных обязанностей пострадал сотрудник мэрии Поти. Его доставили в местную клинику с переломом и ушибами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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поти, происшествия, новости, самегрело-земо сванети, непогода в грузии
поти, происшествия, новости, самегрело-земо сванети, непогода в грузии

На западе Грузии подсчитывают ущерб от сильного ветра

13:26 12.01.2023 (обновлено: 13:51 12.01.2023)
© Poti City HallПоследствия урагана в Поти
Последствия урагана в Поти - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2023
© Poti City Hall
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Сильный ветер на западе Грузии создал множество проблем местным жителям
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Специальная комиссия подсчитывает ущерб, нанесенный черноморскому портовому городу Поти (регион Самегрело - Земо Сванети) сильным ветром, заявил мэр города Бека Вачарадзе в эфире телеканала "Имеди".
В Поти второй день борются с последствиями стихии. Сильный ветер сорвал крыши с некоторых домов, повредил автомобили, повалил деревья, главную новогоднюю елку города и столбы линий электропередачи. Часть жителей города осталась без подачи электроэнергии.
© Poti City HallПоследствия урагана в Поти
Последствия урагана в Поти - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2023
Последствия урагана в Поти
© Poti City Hall
"В результате стихии нашей инфраструктуре был нанесен значительный ущерб, в том числе были повреждены частные дома, электрические столбы и кабели. Мы уже создали комиссию по ликвидации последствий стихии, которая систематически подсчитывает ущерб", – заявил Вачарадзе.
По его словам, после того, как комиссия завершит подсчет ущерба от непогоды, местные жители получат компенсацию.
В прибрежной зоне Поти объявлено штормовое предупреждение.
Накануне в результате сильного ветра во время исполнения служебных обязанностей пострадал сотрудник мэрии Поти. Его доставили в местную клинику с переломом и ушибами.
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