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Национальный балет "Сухишвили" проведет концерт в Тбилиси
Национальный балет "Сухишвили" проведет концерт в Тбилиси
Ансамбль представит свою программу "Карашба" – очередной эксперимент художественного руководителя Илико Сухишвили 12.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-12T11:44+0400
2023-01-12T11:44+0400
2023-01-12T11:44+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Национальный балет Грузии "Сухишвили" проведет концерт в Тбилиси в канун старого Нового года – 13 января, говорится в сообщении организаторов. Ансамбль представит свою программу "Карашба". Это очередной эксперимент художественного руководителя Илико Сухишвили, представляющий неповторимую эстетику пластики и исполнительской манеры из грузинского фольклора. Мероприятие пройдет в пространстве для выступлений Theatre, которое находится по адресу: ул. Белиашвили, 99. Начало в 20:00 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, новости, илико сухишвили, тбилиси
культура, грузия, новости, илико сухишвили, тбилиси
Национальный балет "Сухишвили" проведет концерт в Тбилиси
Ансамбль представит свою программу "Карашба" – очередной эксперимент художественного руководителя Илико Сухишвили
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Национальный балет Грузии "Сухишвили" проведет концерт в Тбилиси в канун старого Нового года – 13 января, говорится в сообщении организаторов.
Ансамбль представит свою программу "Карашба". Это очередной эксперимент художественного руководителя Илико Сухишвили, представляющий неповторимую эстетику пластики и исполнительской манеры из грузинского фольклора.
"Это состояние, в котором у танцора есть возможность двигаться свободно и импровизировать", – отмечают организаторы.
Мероприятие пройдет в пространстве для выступлений Theatre, которое находится по адресу: ул. Белиашвили, 99. Начало в 20:00 по тбилисскому времени.