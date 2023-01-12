https://sputnik-georgia.ru/20230112/natsionalnyy-balet-sukhishvili-provedet-kontsert-v-tbilisi-273835071.html

Национальный балет "Сухишвили" проведет концерт в Тбилиси

Национальный балет "Сухишвили" проведет концерт в Тбилиси

Ансамбль представит свою программу "Карашба" – очередной эксперимент художественного руководителя Илико Сухишвили 12.01.2023, Sputnik Грузия

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культура

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новости

илико сухишвили

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Национальный балет Грузии "Сухишвили" проведет концерт в Тбилиси в канун старого Нового года – 13 января, говорится в сообщении организаторов. Ансамбль представит свою программу "Карашба". Это очередной эксперимент художественного руководителя Илико Сухишвили, представляющий неповторимую эстетику пластики и исполнительской манеры из грузинского фольклора. Мероприятие пройдет в пространстве для выступлений Theatre, которое находится по адресу: ул. Белиашвили, 99. Начало в 20:00 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, новости, илико сухишвили, тбилиси