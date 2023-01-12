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Национальный музей Грузии попал в десятку лучших музеев мира
Национальный музей Грузии попал в десятку лучших музеев мира
Влияние Национального музея Грузии является огромным и вызывает восторг визитеров, отмечено в статье 12.01.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Американское издание Best Life внесло Национальный музей Грузии в список лучших музеев мира. В статье Захари Маки под названием "Десять лучших музеев, которые нужно посетить" попали музеи США, Грузии, Греции, Турции, Новой Зеландии, Израиля, Египта, Голландии, Германии. В статье приведена цитата путешественника National Geographic Джо Иогерта, который побывал в Грузии по приглашению Национальной администрации туризма. Он подготовил статью о Тбилиси для специального путеводителя National Geographic. "Коллекции, собранные в Национальном музее Грузии, показывают важную роль Грузии на Ближнем Востоке, в Европе и на Кавказе. Археологическая сокровищница является самым удивительным экспонатом. Здесь представлены золотые и серебряные реликвии царства Грузии", – подчеркнуто в статье. В статье отмечено, что Национальный музей Грузии был создан в 2004 году и он собрал коллекции десятка музеев в одном месте. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, культура, новости, тбилиси, сша, греция, national geographic
грузия, культура, новости, тбилиси, сша, греция, national geographic

Национальный музей Грузии попал в десятку лучших музеев мира

08:01 12.01.2023
© photo: Sputnik / StringerГосударственный Национальный музей Грузии
Государственный Национальный музей Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Влияние Национального музея Грузии является огромным и вызывает восторг визитеров, отмечено в статье
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Американское издание Best Life внесло Национальный музей Грузии в список лучших музеев мира.
В статье Захари Маки под названием "Десять лучших музеев, которые нужно посетить" попали музеи США, Грузии, Греции, Турции, Новой Зеландии, Израиля, Египта, Голландии, Германии.

"На Земле нет уголка без своей истории, но по мнению экспертов, влияние Национального музея Грузии является огромным и вызывает восторг визитеров", – отмечено в статье.

В статье приведена цитата путешественника National Geographic Джо Иогерта, который побывал в Грузии по приглашению Национальной администрации туризма. Он подготовил статью о Тбилиси для специального путеводителя National Geographic.
"Коллекции, собранные в Национальном музее Грузии, показывают важную роль Грузии на Ближнем Востоке, в Европе и на Кавказе. Археологическая сокровищница является самым удивительным экспонатом. Здесь представлены золотые и серебряные реликвии царства Грузии", – подчеркнуто в статье.
В статье отмечено, что Национальный музей Грузии был создан в 2004 году и он собрал коллекции десятка музеев в одном месте.
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