https://sputnik-georgia.ru/20230112/natsionalnyy-muzey-gruzii-popal-v-desyatku-luchshikh-muzeev-mira-273827947.html

Национальный музей Грузии попал в десятку лучших музеев мира

Национальный музей Грузии попал в десятку лучших музеев мира

Влияние Национального музея Грузии является огромным и вызывает восторг визитеров, отмечено в статье 12.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Американское издание Best Life внесло Национальный музей Грузии в список лучших музеев мира. В статье Захари Маки под названием "Десять лучших музеев, которые нужно посетить" попали музеи США, Грузии, Греции, Турции, Новой Зеландии, Израиля, Египта, Голландии, Германии. В статье приведена цитата путешественника National Geographic Джо Иогерта, который побывал в Грузии по приглашению Национальной администрации туризма. Он подготовил статью о Тбилиси для специального путеводителя National Geographic. "Коллекции, собранные в Национальном музее Грузии, показывают важную роль Грузии на Ближнем Востоке, в Европе и на Кавказе. Археологическая сокровищница является самым удивительным экспонатом. Здесь представлены золотые и серебряные реликвии царства Грузии", – подчеркнуто в статье. В статье отмечено, что Национальный музей Грузии был создан в 2004 году и он собрал коллекции десятка музеев в одном месте. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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