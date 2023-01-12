https://sputnik-georgia.ru/20230112/obrezanie-gospodne-2023-obychai-i-traditsii-prazdnika-273867406.html
Обрезание Господне 2023: обычаи и традиции праздника
Обрезание Господне 2023: обычаи и традиции праздника
Православная церковь 14 января отмечает праздник Обрезания Господня – праздничные богослужения в этот день пройдут во всех действующих храмах 12.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-12T17:46+0400
2023-01-12T17:46+0400
2023-01-12T17:46+0400
справки
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Праздник Обрезание Господне имеет древнюю историю – с ним связано много народных обычаев и традиций.О традициях и обычаях праздника Обрезание Господне, читайте в Sputnik Грузия. Традиции и обычаи праздника В праздник Обрезания Господня по традиции верующие с утра посещают церковную службу и, возвращаясь домой, накрывают богатый стол. По обычаю, на праздник приглашают в гости родных, друзей и угощают их блюдами из свинины, в том числе запеченным поросенком. Обрезание Господне празднуют в один день с днем поминовения святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, который в народном календаре называется Васильев день, и со старым Новым годом. Следовательно, традиции и обычаи праздников в каком-то смысле смешались. В Обрезание Господне на Руси по традиции ходили по домам с пожеланиями добра и благополучия и совершали особый обряд обсевания. В частности, крестьянские дети ходили по домам селян, распевая "засевальную песню", и "сеяли" зерна гречихи, овса, пшеницы или ржи. Вечер накануне праздника называли "Щедрым". Люди ходили по домам и пели "щедривки": "Добрый вечер, щедрый вечер, добрым людям на здоровье!.."Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Обрезание Господне 2023: обычаи и традиции праздника
Православная церковь 14 января отмечает праздник Обрезания Господня – праздничные богослужения в этот день пройдут во всех действующих храмах
Праздник Обрезание Господне имеет древнюю историю – с ним связано много народных обычаев и традиций.
О традициях и обычаях праздника Обрезание Господне, читайте в Sputnik Грузия
.
Традиции и обычаи праздника
В праздник Обрезания Господня по традиции верующие с утра посещают церковную службу и, возвращаясь домой, накрывают богатый стол. По обычаю, на праздник приглашают в гости родных, друзей и угощают их блюдами из свинины, в том числе запеченным поросенком.
Обрезание Господне празднуют в один день с днем поминовения святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, который в народном календаре называется Васильев день, и со старым Новым годом. Следовательно, традиции и обычаи праздников в каком-то смысле смешались.
В Обрезание Господне на Руси по традиции ходили по домам с пожеланиями добра и благополучия и совершали особый обряд обсевания. В частности, крестьянские дети ходили по домам селян, распевая "засевальную песню", и "сеяли" зерна гречихи, овса, пшеницы или ржи.
Вечер накануне праздника называли "Щедрым". Люди ходили по домам и пели "щедривки": "Добрый вечер, щедрый вечер, добрым людям на здоровье!.."
Материал подготовлен на основе открытых источников