https://sputnik-georgia.ru/20230112/opredelilsya-sopernik-basilashvili-v-pervom-kruge-australian-open-273868830.html

Определился соперник Басилашвили в первом круге Australian Open

Определился соперник Басилашвили в первом круге Australian Open

Эти теннисисты встречались между собой четырежды, и счет личных встреч равный 2:2 12.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-12T16:46+0400

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2023-01-12T16:46+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили встретится с американским теннисистом Тейлором Фрицем в первом круге открытого первенства Австралии Australian Open 2023 16 января. Турнир Большого шлема Australian Open 2023 стартует в Мельбурне с 16 января. В нем принимают участие все сильнейшие теннисисты планеты. Победитель турнира определится 29 января. Ранее теннисисты встречались между собой четырежды, и счет личных встреч равный 2:2. Впервые Басилашвили и Фриц сыграли в 2017 году . Тогда американец выиграл в трех сетах: 6:3, 3:6, 6:1. В 2021 году состоялись еще три встречи: в Дохе победил Басилашвили (7:6, 6:1), в Дубае – Фриц (4:6, 6:3, 7:6), на Indian Wells Masters – Басилашвили (7:6, 6:3). Согласно последнему обновлению рейтинга ATP, Басилашвили 89 ракетка мира, а Фриц - девятый.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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