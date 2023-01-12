https://sputnik-georgia.ru/20230112/premer-gruzii-tbilisi-gotov-byt-posrednikom-mezhdu-erevanom-i-baku-273887387.html

Премьер Грузии: Тбилиси готов быть посредником между Ереваном и Баку

Премьер Грузии: Тбилиси готов быть посредником между Ереваном и Баку

Без мира и стабильности невозможно добиться сильного, долгосрочного экономического роста и процветания жителей региона, заявил премьер 12.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-12T21:47+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв - Sputnik. Грузия заинтересована в долгосрочном мире в регионе и готова продолжать быть посредником между Арменией и Азербайджаном, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Ереване. В конце 2021 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил соседям создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Он отметил, что без мира и стабильности невозможно добиться сильного, долгосрочного экономического роста и процветания жителей региона. Грузия не раз брала на себя роль посредника между Арменией и Азербайджаном. В июне 2021 года при посредничестве Грузии азербайджанские власти освободили 15 армянских пленных, а Азербайджан получил от Еревана карты минных полей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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