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Премьер Грузии: Тбилиси готов быть посредником между Ереваном и Баку
Премьер Грузии: Тбилиси готов быть посредником между Ереваном и Баку
Без мира и стабильности невозможно добиться сильного, долгосрочного экономического роста и процветания жителей региона, заявил премьер 12.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-12T21:47+0400
2023-01-12T21:47+0400
2023-01-12T21:47+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв - Sputnik. Грузия заинтересована в долгосрочном мире в регионе и готова продолжать быть посредником между Арменией и Азербайджаном, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Ереване. В конце 2021 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил соседям создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Он отметил, что без мира и стабильности невозможно добиться сильного, долгосрочного экономического роста и процветания жителей региона. Грузия не раз брала на себя роль посредника между Арменией и Азербайджаном. В июне 2021 года при посредничестве Грузии азербайджанские власти освободили 15 армянских пленных, а Азербайджан получил от Еревана карты минных полей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, азербайджан, армения
грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, азербайджан, армения
Премьер Грузии: Тбилиси готов быть посредником между Ереваном и Баку
Без мира и стабильности невозможно добиться сильного, долгосрочного экономического роста и процветания жителей региона, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 12 янв - Sputnik. Грузия заинтересована в долгосрочном мире в регионе и готова продолжать быть посредником между Арменией и Азербайджаном, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Ереване.
В конце 2021 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил соседям создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.
"У нас есть инициатива по созданию платформы мирного соседства, и, конечно же, хотел бы заметить, что этот формат не заменит другие форматы и другие инициативы. Наоборот, это еще больше укрепит возможности для установления долгосрочного мира и стабильности в регионе", - сказал Гарибашвили.
Он отметил, что без мира и стабильности невозможно добиться сильного, долгосрочного экономического роста и процветания жителей региона.
Грузия не раз брала на себя роль посредника между Арменией и Азербайджаном.
В июне 2021 года при посредничестве Грузии азербайджанские власти освободили 15 армянских пленных, а Азербайджан получил от Еревана карты минных полей.