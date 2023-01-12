https://sputnik-georgia.ru/20230112/pryamaya-translyatsiya-ezhenedelnyy-brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-273864058.html
Прямая трансляция: Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Прямая трансляция: Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 12.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-12T12:44+0400
2023-01-12T12:44+0400
2023-01-12T12:47+0400
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мария захарова
мид россии
москва
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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.
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мультимедиа, видео, россия, мария захарова, мид россии, москва, видео
мультимедиа, видео, россия, мария захарова, мид россии, москва, видео
Прямая трансляция: Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
12:44 12.01.2023 (обновлено: 12:47 12.01.2023)
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.