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Тысячи семей в Грузии останутся без света в четверг

Тысячи семей в Грузии останутся без света в четверг

Перебои в подаче электроэнергии будут в связи с плановыми работами 12.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-12T10:48+0400

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грузия

общество

шота руставели

душетский район

натахтари

мцхета

energo-pro georgia

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Подача электроэнергии для части абонентов Energo-Pro Georgia будет временно ограничена в связи с плановыми восстановительными работами, говорится в сообщении компании. В частности, в четверг с 11:00 до 18:30 по местному времени подача электроэнергии будет ограничена абонентам улиц Шота Руставели, Пиросмани, Гурамишвили и на прилегающей территории в селе Дигоми. C 11:00 до 16:00 без света также останутся абоненты села Арагвиспири, Чалис Агаракеби, Бичнигауреби, Бодорна, Агати, Квемо Араниси, Жинвали, Араниси Душетского района, а также село Чанадирткари, Млаше, Сашабуро, Бодорна, Наглианткари, Базалети, Тхилиани и прилегающие к озеру Базалети села. Подача электричества с 15:30 до 16:00 будет ограничена и абонентам села Натахтари района Мцхета. Как только восстановительные работы будут завершены, электроснабжение восстановится в обычном режиме, отмечают в компании. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

душетский район

натахтари

мцхета

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новости, грузия, общество, шота руставели, душетский район, натахтари, мцхета, energo-pro georgia