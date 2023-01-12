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Удивительный Тбилиси: центр грузинской столицы в снегу - фото
Удивительный Тбилиси: центр грузинской столицы в снегу - фото
Зима меняет облик грузинской столицы. Выпадает снег, хоть и редкий, но он преображает такой знакомый всем Тбилиси 12.01.2023, Sputnik Грузия
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Жители столицы Грузии любят зиму, даже за ее редкий снег - ведь можно все увидеть в новом свете. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит центр города в снегу
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фотоленты, тбилиси, тбилиси, снег, снег в тбилиси, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, фото
фотоленты, тбилиси, тбилиси, снег, снег в тбилиси, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, фото

Удивительный Тбилиси: центр грузинской столицы в снегу - фото

19:48 12.01.2023 (обновлено: 19:51 12.01.2023)
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Зима меняет облик грузинской столицы. Выпадает снег, хоть и редкий, но он преображает такой знакомый всем Тбилиси
Жители столицы Грузии любят зиму, даже за ее редкий снег - ведь можно все увидеть в новом свете. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит центр города в снегу
© photo: Sputnik / Stringer

Тбилиси красив под снегом

Тбилиси красив под снегом - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Stringer

Тбилиси красив под снегом

© photo: Sputnik / Stringer

Основатель города, царь Вахтанг Горгасали смотрит с любовью на свой Тбилиси

Основатель города, царь Вахтанг Горгасали смотрит с любовью на свой Тбилиси - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Stringer

Основатель города, царь Вахтанг Горгасали смотрит с любовью на свой Тбилиси

© photo: Sputnik / Stringer

Тут и древняя крепость Нарикала, и район Калаубани - все как на ладони

Тут и древняя крепость Нарикала, и район Калаубани - все как на ладони - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik / Stringer

Тут и древняя крепость Нарикала, и район Калаубани - все как на ладони

© photo: Sputnik / Stringer

Вид от Метехской церкви тоже потрясающий

Вид от Метехской церкви тоже потрясающий - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Stringer

Вид от Метехской церкви тоже потрясающий

© photo: Sputnik / Stringer

Все так красиво под белым снежным покровом

Все так красиво под белым снежным покровом - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Stringer

Все так красиво под белым снежным покровом

© photo: Sputnik / Stringer

Тбилисская канатка тем временем работает в любую погоду - можно посмотреть на город с высоты

Тбилисская канатка тем временем работает в любую погоду - можно посмотреть на город с высоты - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Stringer

Тбилисская канатка тем временем работает в любую погоду - можно посмотреть на город с высоты

© photo: Sputnik / Stringer

А вот на площади Европы снег быстро растаял

А вот на площади Европы снег быстро растаял - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Stringer

А вот на площади Европы снег быстро растаял

© photo: Sputnik / Stringer

Зато на противоположной стороне набережной сразу чувствуется дыхание зимы

Зато на противоположной стороне набережной сразу чувствуется дыхание зимы - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Stringer

Зато на противоположной стороне набережной сразу чувствуется дыхание зимы

© photo: Sputnik / Stringer

Хоть снег в Тбилиси держится недолго, он радует гостей и жителей города

Хоть снег в Тбилиси держится недолго, он радует гостей и жителей города - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Stringer

Хоть снег в Тбилиси держится недолго, он радует гостей и жителей города

© photo: Sputnik / Stringer

В снежную погоду в Тбилиси очень красиво

В снежную погоду в Тбилиси очень красиво - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Stringer

В снежную погоду в Тбилиси очень красиво

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