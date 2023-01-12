https://sputnik-georgia.ru/20230112/udivitelnyy-tbilisi-tsentr-gruzinskoy-stolitsy-v-snegu---foto-273886209.html

Удивительный Тбилиси: центр грузинской столицы в снегу - фото

Удивительный Тбилиси: центр грузинской столицы в снегу - фото

Зима меняет облик грузинской столицы. Выпадает снег, хоть и редкий, но он преображает такой знакомый всем Тбилиси 12.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-12T19:48+0400

2023-01-12T19:48+0400

2023-01-12T19:51+0400

фотоленты

тбилиси

тбилиси

снег

снег в тбилиси

мультимедиа

новости грузии в фотографиях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/0c/273882569_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_801bab96917b1d4f8bed1812a04af434.jpg

Жители столицы Грузии любят зиму, даже за ее редкий снег - ведь можно все увидеть в новом свете. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит центр города в снегу

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фотоленты, тбилиси, тбилиси, снег, снег в тбилиси, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, фото