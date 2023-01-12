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Удивительный Тбилиси: центр грузинской столицы в снегу - фото
Удивительный Тбилиси: центр грузинской столицы в снегу - фото
Зима меняет облик грузинской столицы. Выпадает снег, хоть и редкий, но он преображает такой знакомый всем Тбилиси 12.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-12T19:48+0400
2023-01-12T19:48+0400
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Жители столицы Грузии любят зиму, даже за ее редкий снег - ведь можно все увидеть в новом свете. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит центр города в снегу
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фотоленты, тбилиси, тбилиси, снег, снег в тбилиси, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, фото
фотоленты, тбилиси, тбилиси, снег, снег в тбилиси, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, фото
Удивительный Тбилиси: центр грузинской столицы в снегу - фото
19:48 12.01.2023 (обновлено: 19:51 12.01.2023)
Зима меняет облик грузинской столицы. Выпадает снег, хоть и редкий, но он преображает такой знакомый всем Тбилиси
Жители столицы Грузии любят зиму, даже за ее редкий снег - ведь можно все увидеть в новом свете. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит центр города в снегу
© photo: Sputnik / Stringer
Тбилиси красив под снегом
Тбилиси красив под снегом
© photo: Sputnik / Stringer
Основатель города, царь Вахтанг Горгасали смотрит с любовью на свой Тбилиси
Основатель города, царь Вахтанг Горгасали смотрит с любовью на свой Тбилиси
© photo: Sputnik / Stringer
Тут и древняя крепость Нарикала, и район Калаубани - все как на ладони
Тут и древняя крепость Нарикала, и район Калаубани - все как на ладони
© photo: Sputnik / Stringer
Вид от Метехской церкви тоже потрясающий
Вид от Метехской церкви тоже потрясающий
© photo: Sputnik / Stringer
Все так красиво под белым снежным покровом
Все так красиво под белым снежным покровом
© photo: Sputnik / Stringer
Тбилисская канатка тем временем работает в любую погоду - можно посмотреть на город с высоты
Тбилисская канатка тем временем работает в любую погоду - можно посмотреть на город с высоты
© photo: Sputnik / Stringer
А вот на площади Европы снег быстро растаял
А вот на площади Европы снег быстро растаял
© photo: Sputnik / Stringer
Зато на противоположной стороне набережной сразу чувствуется дыхание зимы
Зато на противоположной стороне набережной сразу чувствуется дыхание зимы
© photo: Sputnik / Stringer
Хоть снег в Тбилиси держится недолго, он радует гостей и жителей города
Хоть снег в Тбилиси держится недолго, он радует гостей и жителей города
© photo: Sputnik / Stringer
В снежную погоду в Тбилиси очень красиво
В снежную погоду в Тбилиси очень красиво