https://sputnik-georgia.ru/20230112/uragannyy-veter-nanes-uscherb-gorodu-kutaisi---video-273880435.html
Ураганный ветер повалил деревья и нанес ущерб городу Кутаиси - видео
Ураганный ветер повалил деревья и нанес ущерб городу Кутаиси - видео
В Кутаиси (регион Имерети, Западная Грузия) ветер повалил деревья и повредил крыши домов. Смотрите видео Sputnik с места стихийного бедствия 12.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-12T18:55+0400
2023-01-12T18:55+0400
2023-01-12T19:18+0400
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
ураган
стихийное бедствие
кутаиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/0c/273880155_0:0:2149:1208_1920x0_80_0_0_f85fd8c454d04017e462fd1d60097860.png
Во всем Кутаиси мобилизованы соответствующие службы, чтобы оказать помощь гражданам в случае необходимости. В параллельном режиме идет подсчет ущерба. По ловам мэра города Иосеба Хахалеишвили, в мэрии Кутаиси заработала горячая линия: (0431) 24-26-51, 595250309.
кутаиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/0c/273880155_4:0:1723:1289_1920x0_80_0_0_3d8c7c0827e0fcb91e8827b3c76f79e8.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, ураган, стихийное бедствие, кутаиси, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, ураган, стихийное бедствие, кутаиси, видео
Ураганный ветер повалил деревья и нанес ущерб городу Кутаиси - видео
18:55 12.01.2023 (обновлено: 19:18 12.01.2023)
В Кутаиси (регион Имерети, Западная Грузия) ветер повалил деревья и повредил крыши домов. Смотрите видео Sputnik с места стихийного бедствия
Во всем Кутаиси мобилизованы соответствующие службы, чтобы оказать помощь гражданам в случае необходимости. В параллельном режиме идет подсчет ущерба. По ловам мэра города Иосеба Хахалеишвили, в мэрии Кутаиси заработала горячая линия: (0431) 24-26-51, 595250309.