https://sputnik-georgia.ru/20230112/uragannyy-veter-nanes-uscherb-gorodu-kutaisi---video-273880435.html

Ураганный ветер повалил деревья и нанес ущерб городу Кутаиси - видео

Ураганный ветер повалил деревья и нанес ущерб городу Кутаиси - видео

В Кутаиси (регион Имерети, Западная Грузия) ветер повалил деревья и повредил крыши домов. Смотрите видео Sputnik с места стихийного бедствия 12.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-12T18:55+0400

2023-01-12T18:55+0400

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Во всем Кутаиси мобилизованы соответствующие службы, чтобы оказать помощь гражданам в случае необходимости. В параллельном режиме идет подсчет ущерба. По ловам мэра города Иосеба Хахалеишвили, в мэрии Кутаиси заработала горячая линия: (0431) 24-26-51, 595250309.

кутаиси

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