https://sputnik-georgia.ru/20230112/v-rossii-obnaruzhili-novyy-variant-koronavirusa-kraken-273860089.html
"Кракен" добрался до России - где выявили новый штамм коронавируса
"Кракен" добрался до России - где выявили новый штамм коронавируса
"Кракен" считается наиболее заразным из всех известных вариантов коронавируса. 12.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-12T12:04+0400
2023-01-12T12:04+0400
2023-01-12T12:57+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Первый случай заражения новым подвариантом "омикрона" "кракен" зафиксировали в России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В настоящее время в РФ доминирующей остается линия "омикрона" ВА.5, уточнили в пресс-службе. Подвариант омикрон-штамма XBB.1.5, или "кракен", выявили в октябре 2022 года. Этот подвариант считается наиболее заразным из всех известных вариантов коронавируса. При этом пока нет признаков того, что новый подвариант имеет особую тяжесть заболевания."Кракен" выявили в 25 странах, но число вызванных им заражений растет. В ВОЗ ожидают новых волн инфекции по всему миру, но полагают, что это не приведет к новым волнам смертей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, коронавирус covid-19, роспотребнадзор, новости, в мире
россия, коронавирус covid-19, роспотребнадзор, новости, в мире
"Кракен" добрался до России - где выявили новый штамм коронавируса
12:04 12.01.2023 (обновлено: 12:57 12.01.2023)
"Кракен" считается наиболее заразным из всех известных вариантов коронавируса.
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Первый случай заражения новым подвариантом "омикрона" "кракен" зафиксировали в России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Первый случай заражения вирусом субварианта Омикрона – XBB.1.5 "Кракен" был зафиксирован в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus", – говорится в сообщении.
В настоящее время в РФ доминирующей остается линия "омикрона" ВА.5, уточнили в пресс-службе.
Подвариант омикрон-штамма XBB.1.5, или "кракен", выявили в октябре 2022 года. Этот подвариант считается наиболее заразным из всех известных вариантов коронавируса. При этом пока нет признаков того, что новый подвариант имеет особую тяжесть заболевания.
"Кракен" выявили в 25 странах, но число вызванных им заражений растет. В ВОЗ ожидают новых волн инфекции по всему миру, но полагают, что это не приведет к новым волнам смертей.