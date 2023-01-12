https://sputnik-georgia.ru/20230112/v-rossii-obnaruzhili-novyy-variant-koronavirusa-kraken-273860089.html

"Кракен" добрался до России - где выявили новый штамм коронавируса

"Кракен" добрался до России - где выявили новый штамм коронавируса

"Кракен" считается наиболее заразным из всех известных вариантов коронавируса. 12.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-12T12:04+0400

2023-01-12T12:04+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Первый случай заражения новым подвариантом "омикрона" "кракен" зафиксировали в России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В настоящее время в РФ доминирующей остается линия "омикрона" ВА.5, уточнили в пресс-службе. Подвариант омикрон-штамма XBB.1.5, или "кракен", выявили в октябре 2022 года. Этот подвариант считается наиболее заразным из всех известных вариантов коронавируса. При этом пока нет признаков того, что новый подвариант имеет особую тяжесть заболевания."Кракен" выявили в 25 странах, но число вызванных им заражений растет. В ВОЗ ожидают новых волн инфекции по всему миру, но полагают, что это не приведет к новым волнам смертей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, коронавирус covid-19, роспотребнадзор, новости, в мире