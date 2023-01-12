https://sputnik-georgia.ru/20230112/verkhniy-lars-segodnya-doroga-zakryta-dlya-traylerov-273858322.html

Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для трейлеров

Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для трейлеров

Движение трейлеров с прицепом и полуприцепом запрещено на отрезке Гудаури (Поста) - Коби 12.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. На дороге, ведущей к грузино-российской границе, введены ограничения на передвижения большегрузов, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог. В частности, движение трейлеров с прицепом и полуприцепом запрещено на отрезке Гудаури (Поста) - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. По информации департамента автодорог, ограничения введены из-за снега и сильного мороза. Для остального вида транспорта движение свободно. Движение автотранспорта также свободно на остальных участках дороги. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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