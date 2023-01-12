https://sputnik-georgia.ru/20230112/vzryv-progremel-na-zapade-stambula-273886934.html

Взрыв прогремел на западе Стамбула

Взрыв прогремел на западе Стамбула

По предварительным данным, взорвался паровой котел в мастерской 12.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-12T21:24+0400

2023-01-12T21:24+0400

2023-01-12T21:24+0400

в мире

новости

происшествия

стамбул

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23971/62/239716264_77:0:1309:693_1920x0_80_0_0_cf62e0dea0d32ff697bc5d8065618759.jpg

ТБИЛИСИ, 12 янв - Sputnik. Взрыв прогремел в четверг в текстильной мастерской на западе Стамбула в районе Багджылар, обломки разбросало по улице, передало турецкое телевидение.По предварительным данным, инцидент зафиксирован в ателье по производству текстильной продукции, расположенном в здании центра."Погибших или пострадавших в результате взрыва нет, нанесен только материальный ущерб", - заявил префект района Багджылар Абдуллах Учгун. По его данным, взорвался паровой котел в мастерской.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

стамбул

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, происшествия, стамбул, турция