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Взрыв прогремел на западе Стамбула
Взрыв прогремел на западе Стамбула
По предварительным данным, взорвался паровой котел в мастерской 12.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-12T21:24+0400
2023-01-12T21:24+0400
2023-01-12T21:24+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв - Sputnik. Взрыв прогремел в четверг в текстильной мастерской на западе Стамбула в районе Багджылар, обломки разбросало по улице, передало турецкое телевидение.По предварительным данным, инцидент зафиксирован в ателье по производству текстильной продукции, расположенном в здании центра."Погибших или пострадавших в результате взрыва нет, нанесен только материальный ущерб", - заявил префект района Багджылар Абдуллах Учгун. По его данным, взорвался паровой котел в мастерской.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, стамбул, турция
в мире, новости, происшествия, стамбул, турция
Взрыв прогремел на западе Стамбула
По предварительным данным, взорвался паровой котел в мастерской
ТБИЛИСИ, 12 янв - Sputnik. Взрыв прогремел в четверг в текстильной мастерской на западе Стамбула в районе Багджылар, обломки разбросало по улице, передало турецкое телевидение.
По предварительным данным, инцидент зафиксирован в ателье по производству текстильной продукции, расположенном в здании центра.
"Погибших или пострадавших в результате взрыва нет, нанесен только материальный ущерб", - заявил префект района Багджылар Абдуллах Учгун.
По его данным, взорвался паровой котел в мастерской.