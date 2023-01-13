https://sputnik-georgia.ru/20230113/ekonomist-lizan-rasskazal-k-chemu-privedt-evropu-izyatie-rossiyskikh-aktivov-273894689.html

Экономист Лизан рассказал, к чему приведет Европу изъятие российских активов

Экономист Лизан рассказал, к чему приведет Европу изъятие российских активов

Европейцы могут найти способы для изъятия замороженных российских активов, но это создаст прецедент, который в будущем больно ударит по европейской экономике 13.01.2023, Sputnik Грузия

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар - 2050" Иван Лизан. Пойдут ли европейцы на риск или остановятся лишь на обсуждениях? Зачем Эстония хочет первой забрать российские активы? Почему ответ России будет очень болезненным для Запада?Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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