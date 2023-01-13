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Экономист Лизан рассказал, к чему приведет Европу изъятие российских активов
Экономист Лизан рассказал, к чему приведет Европу изъятие российских активов
Европейцы могут найти способы для изъятия замороженных российских активов, но это создаст прецедент, который в будущем больно ударит по европейской экономике 13.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-13T11:08+0400
2023-01-13T11:08+0400
2023-01-13T11:19+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар - 2050" Иван Лизан. Пойдут ли европейцы на риск или остановятся лишь на обсуждениях? Зачем Эстония хочет первой забрать российские активы? Почему ответ России будет очень болезненным для Запада?Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, экономика, европа, эстония, россия, видео
мультимедиа, видео, экономика, европа, эстония, россия, видео
Экономист Лизан рассказал, к чему приведет Европу изъятие российских активов
11:08 13.01.2023 (обновлено: 11:19 13.01.2023)
Европейцы могут найти способы для изъятия замороженных российских активов, но это создаст прецедент, который в будущем больно ударит по европейской экономике
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар - 2050" Иван Лизан.
Пойдут ли европейцы на риск или остановятся лишь на обсуждениях? Зачем Эстония хочет первой забрать российские активы? Почему ответ России будет очень болезненным для Запада?
Обо всем этом смотрите в нашем видео.