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Губернатор Имерети призвал не использовать пиротехнику на старый Новый год
Губернатор Имерети призвал не использовать пиротехнику на старый Новый год
Пиротехника может создать риск возникновения пожаров, отметил политик 13.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-13T14:51+0400
2023-01-13T14:51+0400
2023-01-13T14:51+0400
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Губернатор Имерети Звиад Шаламберидзе обращается к жителям региона с просьбой не использовать пиротехнику в ночь на старый Новый год, чтобы не способствовать возникновению пожаров в ветренную погоду, сообщает Первый канал. В Грузии бушует непогода. В восточной части страны идет снег, а в западной – сильный ветер. В разных регионах страны возникли проблемы: повреждена инфраструктура, здания, повалены деревья, часть абонентов осталась без электричества и света. В Западной Грузии есть пострадавшие – один человек скончался. По словам политика, соответствующие службы работают в круглосуточном режиме, чтобы искоренить последствия стихии. По последним данным, в регионе Имерети из-за урагана повреждены около 600 зданий, жители около 150 сел не получают электроэнергию, есть проблемы и с подачей газа и воды. Синоптики прогнозируют улучшение погоды с 15 января. До этого в восточной части страны продолжится снегопад, а в западной – сильный ветер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, имерети, западная грузия
грузия, новости, происшествия, имерети, западная грузия
Губернатор Имерети призвал не использовать пиротехнику на старый Новый год
Пиротехника может создать риск возникновения пожаров, отметил политик
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Губернатор Имерети Звиад Шаламберидзе обращается к жителям региона с просьбой не использовать пиротехнику в ночь на старый Новый год, чтобы не способствовать возникновению пожаров в ветренную погоду, сообщает Первый канал.
В Грузии бушует непогода. В восточной части страны идет снег, а в западной – сильный ветер. В разных регионах страны возникли проблемы: повреждена инфраструктура, здания, повалены деревья, часть абонентов осталась без электричества и света. В Западной Грузии есть пострадавшие – один человек скончался.
"Вы знаете, что ветер сильный. Он сорвал крыши на многих зданиях, и есть опасность возникновения пожаров. Прошу, давайте учтем это и не нанесем ущерб друг другу", – цитирует Шаламберидзе Первый канал.
По словам политика, соответствующие службы работают в круглосуточном режиме, чтобы искоренить последствия стихии. По последним данным, в регионе Имерети из-за урагана повреждены около 600 зданий, жители около 150 сел не получают электроэнергию, есть проблемы и с подачей газа и воды.
Синоптики прогнозируют улучшение погоды с 15 января. До этого в восточной части страны продолжится снегопад, а в западной – сильный ветер.