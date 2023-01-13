https://sputnik-georgia.ru/20230113/gubernator-imereti-prizval-ne-ispolzovat-pirotekhniku-na-staryy-novyy-god-273903667.html

Губернатор Имерети призвал не использовать пиротехнику на старый Новый год

Губернатор Имерети призвал не использовать пиротехнику на старый Новый год

Пиротехника может создать риск возникновения пожаров, отметил политик 13.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-13T14:51+0400

2023-01-13T14:51+0400

2023-01-13T14:51+0400

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Губернатор Имерети Звиад Шаламберидзе обращается к жителям региона с просьбой не использовать пиротехнику в ночь на старый Новый год, чтобы не способствовать возникновению пожаров в ветренную погоду, сообщает Первый канал. В Грузии бушует непогода. В восточной части страны идет снег, а в западной – сильный ветер. В разных регионах страны возникли проблемы: повреждена инфраструктура, здания, повалены деревья, часть абонентов осталась без электричества и света. В Западной Грузии есть пострадавшие – один человек скончался. По словам политика, соответствующие службы работают в круглосуточном режиме, чтобы искоренить последствия стихии. По последним данным, в регионе Имерети из-за урагана повреждены около 600 зданий, жители около 150 сел не получают электроэнергию, есть проблемы и с подачей газа и воды. Синоптики прогнозируют улучшение погоды с 15 января. До этого в восточной части страны продолжится снегопад, а в западной – сильный ветер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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