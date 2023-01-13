https://sputnik-georgia.ru/20230113/oslablenie-end-ochevidno-vsem-politolog-o-raskole-v-glavnoy-oppozitsionnoy-partii-gruzii-273909124.html

Ослабление ЕНД очевидно всем: политолог о расколе в главной оппозиционной партии Грузии

Ослабление ЕНД очевидно всем: политолог о расколе в главной оппозиционной партии Грузии

Позиции Единого национального движения ослабли давно, но сейчас это стало более заметно для широкой общественности, так прокомментировал нынешнее положение в... 13.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-13T16:05+0400

2023-01-13T16:05+0400

2023-01-13T16:07+0400

пресс-центр

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грузия

михаил саакашвили

ника мелия

петр мамрадзе

видео-новости из грузии

пресс-центр

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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Сейчас, когда стало ясно, что Саакашвили больше не лидер и не сможет им быть, там идет грызня. Грызня за первое место, за финансы, за те телеканалы, которые подчиняются ЕНД. Это разложение партии началось давно, просто сейчас это все более и более становится очевидным для стороннего наблюдателя", - считает Мамрадзе.Несколько дней назад грузинские СМИ распространили аудиозапись, на которой, предположительно, председатель "Нацдвижения" Ника Мелия нецензурными словами упоминает Саакашвили. Саакашвили, будучи гражданином Украины, официально никак не связан с основанной им партией. После того, как экс-президент покинул Грузию, он был идейным вдохновителем партии.Чуть позже распространилась другая аудиозапись, на которой, предположительно, Гиули Аласания высказывается против возвращения своего сына Михаила Саакашвили в Грузию, так как боится за него. При этом она отметила, что главное, что об этом думает Россия. Она также назвала оппозицию паразитами, которые всегда существовали за счет Саакашвили.Обе аудиозаписи распространились в преддверии выборов председателя "Нацдвижения", которые были назначены после того, как часть лидеров партии открыто начала конфликтовать с Мелия. Политика обвинили в том, что он ничего не делает для освобождения Саакашвили из заключения.В борьбу с лагерем сдержанной политики Мелия вступила "старая гвардия" "Нацдвижения" во главе с Леваном Хабеишвили.В ответ на упреки взбунтовавшихся коллег Мелия не раз заявлял, что освобождение Саакашвили для него в приоритете. Тем не менее партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента.

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мультимедиа, видео, политика, грузия, михаил саакашвили, ника мелия, петр мамрадзе, видео-новости из грузии, пресс-центр, видео