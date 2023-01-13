https://sputnik-georgia.ru/20230113/politolog-rasskazal-chto-neobkhodimo-saakashvili-dlya-izlecheniya---video-273913116.html
Политолог рассказал, что необходимо Саакашвили для излечения - видео
Политолог рассказал, что необходимо Саакашвили для излечения - видео
Чтобы Михаил Саакашвили поправился, его снова надо посадить в президентское кресло, вокруг него – его приспешников и вернуть ему былое влияние, это то, что... 13.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-13T17:03+0400
2023-01-13T17:03+0400
2023-01-13T17:19+0400
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Об этом он рассказал в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Как его вылечить? Очень просто! Надо, чтобы он опять стал президентом, чтобы Мерабишвили и Адеишвили вернулись и стали его сообщниками, чтобы они все вместе "правили балом", чтобы в тюрьмах опять пытали, тогда он почувствует себя опять на коне. Все остальное – симуляция", - считает Мамрадзе.С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Первый раз он попал в больницу во время голодовки, которую объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. Голодовка длилась 50 дней.Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. В Тбилисском городском суде рассматривается вопрос его освобождения или отсрочки наказания по состоянию здоровья.Чтобы подкрепить свою позицию, защита экс-президента привлекла к делу американских экспертов, четверых из которых – токсиколога Дэвида Смита, эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита, гастроэнтеролога Стюарта Финкеля и невролога Шахина Эммануэля Лахани – уже допросили в суде.Согласно их диагнозам, у Саакашвили длинный список заболеваний, в том числе прогрессирующая деменция, вызванная попаданием в его организм тяжелых металлов. Кроме того, есть риск развития рака желудка.Единственным выходом из положения врачи назвали освобождение Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение за рубежом, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения таких тяжелых пациентов.Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения.В качестве доказательства Специальная пенитенциарная служба Минюста обнародовала видеозапись, на которой видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, а также падает с кровати.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, грузия, новости, михаил саакашвили, петр мамрадзе, рати брегадзе, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, грузия, новости, михаил саакашвили, петр мамрадзе, рати брегадзе, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба, видео
Политолог рассказал, что необходимо Саакашвили для излечения - видео
17:03 13.01.2023 (обновлено: 17:19 13.01.2023)
Чтобы Михаил Саакашвили поправился, его снова надо посадить в президентское кресло, вокруг него – его приспешников и вернуть ему былое влияние, это то, что действительно поправит его здоровье, заявил политолог Петре Мамрадзе
Об этом он рассказал в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Как его вылечить? Очень просто! Надо, чтобы он опять стал президентом, чтобы Мерабишвили и Адеишвили вернулись и стали его сообщниками, чтобы они все вместе "правили балом", чтобы в тюрьмах опять пытали, тогда он почувствует себя опять на коне. Все остальное – симуляция", - считает Мамрадзе.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Первый раз он попал в больницу во время голодовки, которую объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. Голодовка длилась 50 дней.
Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. В Тбилисском городском суде рассматривается вопрос его освобождения или отсрочки наказания по состоянию здоровья.
Чтобы подкрепить свою позицию, защита экс-президента привлекла к делу американских экспертов, четверых из которых – токсиколога Дэвида Смита, эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита, гастроэнтеролога Стюарта Финкеля и невролога Шахина Эммануэля Лахани – уже допросили в суде.
Согласно их диагнозам, у Саакашвили длинный список заболеваний, в том числе прогрессирующая деменция, вызванная попаданием в его организм тяжелых металлов. Кроме того, есть риск развития рака желудка.
Единственным выходом из положения врачи назвали освобождение Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение за рубежом, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения таких тяжелых пациентов.
Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения.
В качестве доказательства Специальная пенитенциарная служба Минюста обнародовала видеозапись, на которой видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, а также падает с кровати.