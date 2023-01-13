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Политолог рассказал, что необходимо Саакашвили для излечения - видео

Политолог рассказал, что необходимо Саакашвили для излечения - видео

Чтобы Михаил Саакашвили поправился, его снова надо посадить в президентское кресло, вокруг него – его приспешников и вернуть ему былое влияние, это то, что... 13.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-13T17:03+0400

2023-01-13T17:03+0400

2023-01-13T17:19+0400

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Об этом он рассказал в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Как его вылечить? Очень просто! Надо, чтобы он опять стал президентом, чтобы Мерабишвили и Адеишвили вернулись и стали его сообщниками, чтобы они все вместе "правили балом", чтобы в тюрьмах опять пытали, тогда он почувствует себя опять на коне. Все остальное – симуляция", - считает Мамрадзе.С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Первый раз он попал в больницу во время голодовки, которую объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. Голодовка длилась 50 дней.Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. В Тбилисском городском суде рассматривается вопрос его освобождения или отсрочки наказания по состоянию здоровья.Чтобы подкрепить свою позицию, защита экс-президента привлекла к делу американских экспертов, четверых из которых – токсиколога Дэвида Смита, эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита, гастроэнтеролога Стюарта Финкеля и невролога Шахина Эммануэля Лахани – уже допросили в суде.Согласно их диагнозам, у Саакашвили длинный список заболеваний, в том числе прогрессирующая деменция, вызванная попаданием в его организм тяжелых металлов. Кроме того, есть риск развития рака желудка.Единственным выходом из положения врачи назвали освобождение Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение за рубежом, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения таких тяжелых пациентов.Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения.В качестве доказательства Специальная пенитенциарная служба Минюста обнародовала видеозапись, на которой видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, а также падает с кровати.

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