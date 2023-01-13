https://sputnik-georgia.ru/20230113/prezident-gruzii-pomilovala-zaklyuchennykh-273910733.html

Президент Грузии помиловала заключенных

Президент Грузии помиловала заключенных

Президент Грузии единолично принимает решение о помиловании заключенных 13.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-13T17:01+0400

2023-01-13T17:01+0400

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новости

грузия

саломе зурабишвили

помилование

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ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Президент Грузии помиловала девять заключенных в канун празднования Нового года по старому стилю, говорится в сообщении администрации главы государства. По данным администрации, помилованные осужденные сегодня же покинут грузинские тюрьмы. В администрации не уточняют ни имена, ни пол заключенных, ни наказания, за которые они отбывали свой срок. Право на помилование дискреционное право президента Грузии. Решение о помиловании президент Грузии принимает единолично. Помилован может быть любой осужденный, приговор по делу которого уже вынесен судом.

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2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

новости, грузия, саломе зурабишвили , помилование