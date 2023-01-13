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https://sputnik-georgia.ru/20230113/prezident-gruzii-pomilovala-zaklyuchennykh-273910733.html
Президент Грузии помиловала заключенных
Президент Грузии помиловала заключенных
Президент Грузии единолично принимает решение о помиловании заключенных 13.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-13T17:01+0400
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саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Президент Грузии помиловала девять заключенных в канун празднования Нового года по старому стилю, говорится в сообщении администрации главы государства. По данным администрации, помилованные осужденные сегодня же покинут грузинские тюрьмы. В администрации не уточняют ни имена, ни пол заключенных, ни наказания, за которые они отбывали свой срок. Право на помилование дискреционное право президента Грузии. Решение о помиловании президент Грузии принимает единолично. Помилован может быть любой осужденный, приговор по делу которого уже вынесен судом.
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новости, грузия, саломе зурабишвили , помилование
новости, грузия, саломе зурабишвили , помилование

Президент Грузии помиловала заключенных

17:01 13.01.2023 (обновлено: 17:17 13.01.2023)
© photo : press-service of the President of GeorgiaСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 13.01.2023
© photo : press-service of the President of Georgia
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Президент Грузии единолично принимает решение о помиловании заключенных
ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Президент Грузии помиловала девять заключенных в канун празднования Нового года по старому стилю, говорится в сообщении администрации главы государства.
По данным администрации, помилованные осужденные сегодня же покинут грузинские тюрьмы. В администрации не уточняют ни имена, ни пол заключенных, ни наказания, за которые они отбывали свой срок.
Право на помилование дискреционное право президента Грузии. Решение о помиловании президент Грузии принимает единолично. Помилован может быть любой осужденный, приговор по делу которого уже вынесен судом.
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