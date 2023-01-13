https://sputnik-georgia.ru/20230113/primety-na-obrezanie-gospodne-chto-nelzya-delat-v-prazdnik-273906451.html
Приметы на Обрезание Господне: что нельзя делать в праздник
Приметы на Обрезание Господне: что нельзя делать в праздник
Православные отмечают Обрезание Господне 14 января – в этот день церковь поминает и святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской 13.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-13T16:21+0400
2023-01-13T16:21+0400
2023-01-13T16:33+0400
справки
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Праздник в народном календаре называется "Васильев день", с ним связано много запретов и примет. Какие приметы связаны с праздником - что можно и нельзя делать в Обрезание Господне, читайте в Sputnik Грузия. Что можно и нельзя делать На Обрезание Господне с утра идут в церковь на службу и молятся. В праздник можно и нужно делать добрые дела – помогать нуждающимся и дарить радость родным и близким. Нельзя на Обрезание Господне делать уборку, стирать - по приметам это может привлечь неприятности. Нельзя заниматься в праздник рукоделием, в том числе шить и вышивать – это плохая примета, предсказывающая неприятности. В Обрезание Господне никому нельзя отказывать в помощи и прощении – это может привлечь неудачу. Нельзя в праздник думать о плохом, злиться, ругаться и оскорблять близких - это плохая примета, все слова и мысли, сказанные на Обрезание Господне, вернутся сторицей. По приметам, нельзя на Обрезание Господне охотиться и резать скотину –можно беду накликать. Нельзя в праздник венчаться и проводить любые другие праздничные и шумные мероприятия. Также нельзя объедаться и напиваться. Приметы Есть примета, что желание, загаданное в ночь на Обрезание Господне, обязательно исполнится. Хорошая примета одеть на Обрезание Господне новую одежду – весь год будет удачным. По приметам, солнечный день на Обрезание Господне предвещает богатый урожай фруктов и ягод. Деревья, покрытые в праздник инеем, – хорошая примета, предсказывает богатый урожай зерновых культур, а морозы и метель обещают обильный урожай орехов. Родиться на Обрезание Господне – хорошая примета, вся жизнь пройдет в достатке. Материал подготовлен на основе открытых источников
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MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Приметы на Обрезание Господне: что нельзя делать в праздник
16:21 13.01.2023 (обновлено: 16:33 13.01.2023)
Православные отмечают Обрезание Господне 14 января – в этот день церковь поминает и святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской
Праздник в народном календаре называется "Васильев день", с ним связано много запретов и примет.
Какие приметы связаны с праздником - что можно и нельзя делать в Обрезание Господне, читайте в Sputnik Грузия
.
Что можно и нельзя делать
На Обрезание Господне с утра идут в церковь на службу и молятся. В праздник можно и нужно делать добрые дела – помогать нуждающимся и дарить радость родным и близким.
Нельзя на Обрезание Господне делать уборку, стирать - по приметам это может привлечь неприятности. Нельзя заниматься в праздник рукоделием, в том числе шить и вышивать – это плохая примета, предсказывающая неприятности.
В Обрезание Господне никому нельзя отказывать в помощи и прощении – это может привлечь неудачу. Нельзя в праздник думать о плохом, злиться, ругаться и оскорблять близких - это плохая примета, все слова и мысли, сказанные на Обрезание Господне, вернутся сторицей.
По приметам, нельзя на Обрезание Господне охотиться и резать скотину –можно беду накликать. Нельзя в праздник венчаться и проводить любые другие праздничные и шумные мероприятия. Также нельзя объедаться и напиваться.
Приметы
Есть примета, что желание, загаданное в ночь на Обрезание Господне, обязательно исполнится.
Хорошая примета одеть на Обрезание Господне новую одежду – весь год будет удачным.
По приметам, солнечный день на Обрезание Господне предвещает богатый урожай фруктов и ягод.
Деревья, покрытые в праздник инеем, – хорошая примета, предсказывает богатый урожай зерновых культур, а морозы и метель обещают обильный урожай орехов.
Родиться на Обрезание Господне – хорошая примета, вся жизнь пройдет в достатке.
Материал подготовлен на основе открытых источников