https://sputnik-georgia.ru/20230113/primety-na-obrezanie-gospodne-chto-nelzya-delat-v-prazdnik-273906451.html

Приметы на Обрезание Господне: что нельзя делать в праздник

Приметы на Обрезание Господне: что нельзя делать в праздник

Православные отмечают Обрезание Господне 14 января – в этот день церковь поминает и святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской 13.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-13T16:21+0400

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справки

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Праздник в народном календаре называется "Васильев день", с ним связано много запретов и примет. Какие приметы связаны с праздником - что можно и нельзя делать в Обрезание Господне, читайте в Sputnik Грузия. Что можно и нельзя делать На Обрезание Господне с утра идут в церковь на службу и молятся. В праздник можно и нужно делать добрые дела – помогать нуждающимся и дарить радость родным и близким. Нельзя на Обрезание Господне делать уборку, стирать - по приметам это может привлечь неприятности. Нельзя заниматься в праздник рукоделием, в том числе шить и вышивать – это плохая примета, предсказывающая неприятности. В Обрезание Господне никому нельзя отказывать в помощи и прощении – это может привлечь неудачу. Нельзя в праздник думать о плохом, злиться, ругаться и оскорблять близких - это плохая примета, все слова и мысли, сказанные на Обрезание Господне, вернутся сторицей. По приметам, нельзя на Обрезание Господне охотиться и резать скотину –можно беду накликать. Нельзя в праздник венчаться и проводить любые другие праздничные и шумные мероприятия. Также нельзя объедаться и напиваться. Приметы Есть примета, что желание, загаданное в ночь на Обрезание Господне, обязательно исполнится. Хорошая примета одеть на Обрезание Господне новую одежду – весь год будет удачным. По приметам, солнечный день на Обрезание Господне предвещает богатый урожай фруктов и ягод. Деревья, покрытые в праздник инеем, – хорошая примета, предсказывает богатый урожай зерновых культур, а морозы и метель обещают обильный урожай орехов. Родиться на Обрезание Господне – хорошая примета, вся жизнь пройдет в достатке. Материал подготовлен на основе открытых источников

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