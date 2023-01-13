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Приметы на старый Новый год 2023: что нельзя делать

Приметы на старый Новый год 2023: что нельзя делать

Старый Новый год наступит 14 января – православные в этот день поминают святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской 13.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-13T12:49+0400

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справки

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В народном календаре праздник называется "Васильев день", с которым связано много запретов и примет. Какие приметы связаны со старым Новым годом, что можно и нельзя делать в праздник, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя в старый Новый год давать в долг – это плохая примета, предвещающая финансовые трудности в наступающем году. Хорошая примета – получить в праздник деньги. Она обещает прибыль. Нельзя в старый Новый год считать мелочь: можно весь грядущий год провести в слезах и печали. Также нельзя делать уборку и выносить мусор: можно "выбросить" счастье. По приметам нельзя девушкам смотреться в зеркало: можно потерять красоту. Начинать старый Новый год с пустословия нельзя – это плохая примета. Придется весь год слушать болтовню. Нельзя в старых вещах встречать Новый год: можно лишиться достатка и удачи. Также нельзя в черной одежде садиться за стол, чтобы не привлечь в дом болезни. За праздничным столом нельзя произносить приставку "не" и число "13" – это плохая примета, привлекающая внимание нечистой силы. Приметы Встречать старый Новый год в новой и красивой одежде – хорошая примета, означающая, что человек круглый год будет прекрасно одеваться. А если встретить старый Новый год весело, то он пройдет счастливо. По приметам звездное небо в старый Новый год предвещало обильный урожай ягод, а богатый урожай орехов обещает метель и мороз в ночь на 14 января. Густой туман и пушистый снег на ветках деревьев в старый Новый год – примета, указывающая, что урожай в новом году будет обильным. По приметам, если в дом на старый Новый год первым входил мужчина – значит год будет удачным, а если женщина – неудачным. Материал подготовлен на основе открытых источников

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