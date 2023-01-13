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Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для всех видов транспорта
Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для всех видов транспорта
Ранее из-за непогоды ограничения были введены для машин с прицепом и полуприцепом 13.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-13T14:31+0400
2023-01-13T14:31+0400
2023-01-13T14:31+0400
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ТБИЛИСИ, 13 янв - Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе, свободно, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог. Со среды движение трейлеров с прицепом и полуприцепом было запрещено на отрезке Гудаури (Поста) - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Ограничения были введены из-за снега и сильного мороза. Для остального вида транспорта движение было свободно. К тому времени дорога свободна как для легкового транспорта, так и для большегрузов. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, верхний ларс, тбилиси, гудаури
грузия, новости, погода, верхний ларс, тбилиси, гудаури
Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для всех видов транспорта
Ранее из-за непогоды ограничения были введены для машин с прицепом и полуприцепом
ТБИЛИСИ, 13 янв - Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе, свободно, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.
Со среды движение трейлеров с прицепом и полуприцепом было запрещено на отрезке Гудаури (Поста) - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Ограничения
были введены из-за снега и сильного мороза. Для остального вида транспорта движение было свободно. К тому времени дорога свободна как для легкового транспорта, так и для большегрузов.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.