https://sputnik-georgia.ru/20230113/verkhniy-lars-segodnya-doroga-otkryta-dlya-vsekh-vidov-transporta-273904129.html

Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для всех видов транспорта

Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для всех видов транспорта

Ранее из-за непогоды ограничения были введены для машин с прицепом и полуприцепом 13.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-13T14:31+0400

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ТБИЛИСИ, 13 янв - Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе, свободно, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог. Со среды движение трейлеров с прицепом и полуприцепом было запрещено на отрезке Гудаури (Поста) - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Ограничения были введены из-за снега и сильного мороза. Для остального вида транспорта движение было свободно. К тому времени дорога свободна как для легкового транспорта, так и для большегрузов. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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