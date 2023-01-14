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Американец выиграл в лотерею 1,3 миллиарда долларов

Американец выиграл в лотерею 1,3 миллиарда долларов

Неизвестный угадал все шесть выигрышных цифр и сорвал джекпот 14.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-14T21:22+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. Лотерейный билет, купленный на АЗС в американском штате Мэн, принес его владельцу выигрыш - второй по величине в истории, сообщает РИА Новости со ссылкой на устроителей из компании Mega Millions.Победителю удалось угадать все шесть выигрышных цифр, которые были определены в пятницу вечером, и благодаря этому сорвал джекпот.Если победитель захочет забрать выигрыш наличными сразу, то ему достанутся 723,5 миллиона долларов до уплаты налогов. А иначе сумма будет выплачиваться постепенно в течение 30 лет. Разыграть приз удалось с 26-й попытки, которые продолжались три месяца. Шансы на победу оценивались как один к 302,6 миллиона. Рекордным в истории выигрышем остается джек-пот 2018 года, составивший 1,537 миллиарда долларов. Победитель лотереи, которая проводится с 2002 года, уже в седьмой раз определяется в пятницу 13-го.

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