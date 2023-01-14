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Американец выиграл в лотерею 1,3 миллиарда долларов
Американец выиграл в лотерею 1,3 миллиарда долларов
Неизвестный угадал все шесть выигрышных цифр и сорвал джекпот 14.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-14T21:22+0400
2023-01-14T21:22+0400
2023-01-14T21:22+0400
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ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. Лотерейный билет, купленный на АЗС в американском штате Мэн, принес его владельцу выигрыш - второй по величине в истории, сообщает РИА Новости со ссылкой на устроителей из компании Mega Millions.Победителю удалось угадать все шесть выигрышных цифр, которые были определены в пятницу вечером, и благодаря этому сорвал джекпот.Если победитель захочет забрать выигрыш наличными сразу, то ему достанутся 723,5 миллиона долларов до уплаты налогов. А иначе сумма будет выплачиваться постепенно в течение 30 лет. Разыграть приз удалось с 26-й попытки, которые продолжались три месяца. Шансы на победу оценивались как один к 302,6 миллиона. Рекордным в истории выигрышем остается джек-пот 2018 года, составивший 1,537 миллиарда долларов. Победитель лотереи, которая проводится с 2002 года, уже в седьмой раз определяется в пятницу 13-го.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, сша
Американец выиграл в лотерею 1,3 миллиарда долларов
Неизвестный угадал все шесть выигрышных цифр и сорвал джекпот
ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik.
Лотерейный билет, купленный на АЗС в американском штате Мэн, принес его владельцу выигрыш - второй по величине в истории, сообщает РИА Новости
со ссылкой на устроителей из компании Mega Millions.
Победителю удалось угадать все шесть выигрышных цифр, которые были определены в пятницу вечером, и благодаря этому сорвал джекпот.
"И вновь пятница 13-е стала счастливой для Mega Millions! Обладатель... лотерейного билета из штата Мэн будет отмечать очень счастливый новый год после того, как его билет оказался единственным, который совпал со всеми шестью цифрами, разыгрывавшимися в пятницу вечером - белые шары 30, 43, 45, 46 и 61 плюс золотой мегабол 14", - сказано в сообщении лотереи.
Если победитель захочет забрать выигрыш наличными сразу, то ему достанутся 723,5 миллиона долларов до уплаты налогов. А иначе сумма будет выплачиваться постепенно в течение 30 лет.
Разыграть приз удалось с 26-й попытки, которые продолжались три месяца. Шансы на победу оценивались как один к 302,6 миллиона.
Рекордным в истории выигрышем остается джек-пот 2018 года, составивший 1,537 миллиарда долларов. Победитель лотереи, которая проводится с 2002 года, уже в седьмой раз определяется в пятницу 13-го.