https://sputnik-georgia.ru/20230114/instalyatsiya-shestvie-i-simvoly-kak-gruziya-otmetila-den-gosudarstvennogo-flaga-273934755.html

Инсталяция, шествие и символы: как Грузия отметила День государственного флага

Инсталяция, шествие и символы: как Грузия отметила День государственного флага

День государственного флага в Грузии стали отмечать с 2012 года 14.01.2023, Sputnik Грузия

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государственный флаг

день государственного флага

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. В Грузии отметили День государственного флага не только в соцсетях и ведомствах, но и при помощи новых технологий и старых забытых традиций. Несмотря на, то что все города Грузии в этот день были украшены флагами Грузии, наиболее красочно этот день отметили в регионах Кахети и Шида Картли. В Сагареджо молодые люди устроили шествие по городу в национальных костюмах, а после прошел праздничный концерт. В Каспи также прошло торжественное шествие в честь Дня грузинского флага.В Тбилиси самой необычной стала инсталяция флага Грузии на здании правительства, фасад которого при помощи специальной проекции полностью превратили в государственный флаг. Во дворце президента День государственного флага отметили тоже по-особому. Президент пригласила на празднование студентов грузинских вузов. Под звуки государственного гимна, исполненного военным оркестром во дворе президентской резиденции, по традиции был поднят оригинал государственного флага. Нынешний государственный флаг Грузии – белое полотнище с пятью красными крестами, был утвержден 14 января 2004 года после "революции роз". День государственного флага стали отмечать с 2012 года. Утвержденный в 2004 году - ранее был флагом Грузинского царства и использовался в период с 1008 до 1490 года в период расцвета грузинской государственности - при царе Давиде Строителе и царице Тамаре. На флаге Грузии пять крестов, которые символизируют Иисуса Христа и четырех евангелистов. Серебряный (белый) цвет в геральдике указывает на невинность, непорочность, чистоту, мудрость, а красный — мужество, отвагу, справедливость и любовь. До 2004 года Грузия использовала флаг Первой республики, просуществовавшей с 1918 до 1921 года - кизилового цвета с черной и белой полоской в левом углу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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