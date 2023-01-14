https://sputnik-georgia.ru/20230114/kupanie-v-prorubi-na-kreschenie-2023-kak-podgotovitsya--273914833.html
Купание в проруби на Крещение 2023: как подготовиться?
Купание в проруби на Крещение 2023: как подготовиться?
На Крещение Господне освящают воду в церквях и в водоемах, в том числе и в проруби, в которых многие верующие купаются 14.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-14T16:00+0400
2023-01-14T16:00+0400
2023-01-14T16:00+0400
справки
крещение господне
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Как правильно подготовиться к купанию в освященной проруби, читайте в Sputnik Грузия. Купаться на Крещение Господне в проруби нелегко – к нему нужно правильно подготовиться, соблюдая все меры безопасности. Специалисты рекомендуют купаться в проруби, специально оборудованной у берега, под присмотром спасателей. С собой нужно взять полотенце, махровый халат, плавки или рубашку, специальные резиновые тапочки, шапку и комплект сухой одежды. Купаться на Крещение в проруби женщинам рекомендуется в закрытой, желательно новой, рубашке. Перед купанием в проруби тело нужно хорошенечко разогреть. К проруби следует подходить медленно, а окунуться лучше по шею, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Купание в проруби не должно длиться больше одной минуты – это поможет избежать переохлаждения организма. Выйти из проруби также непросто – в пригоршни нужно зачерпнуть как можно больше воды и подняться быстро, опираясь на поручни или использовать предварительно подготовленное сухое полотенце. Специалисты рекомендуют, вылезая из проруби, подстраховывать друг друга. Выйдя из проруби, сразу же разотритесь полотенцем и наденьте быстро сухую одежду. Желательно сразу же выпить горячий чай, чтобы избежать возможного переохлаждения, поэтому не забудьте взять с собой термос с горячим напитком. Людям с острыми и хроническими заболеваниями центральной и периферической нервной системы, сердечно-сосудистой, мочеполовой и эндокринной системы, органов дыхания и зрения, желудочно-кишечного тракта, а также при кожно-венерических заболеваниях, противопоказано купаться на Крещение в проруби. Священнослужители говорят, что на Крещение Господне нельзя купаться в проруби сытым и пьяным, так как чревоугодие и пьянство довольно серьезные грехи, и Господь благословения не пошлет. А перед тем, как искупаться в проруби, надо обязательно сходить в храм и помолиться. Материал подготовлен на основе открытых источников
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
справки , крещение господне
справки , крещение господне
Купание в проруби на Крещение 2023: как подготовиться?
На Крещение Господне освящают воду в церквях и в водоемах, в том числе и в проруби, в которых многие верующие купаются
Как правильно подготовиться к купанию в освященной проруби, читайте в Sputnik Грузия.
Купаться на Крещение Господне в проруби нелегко – к нему нужно правильно подготовиться, соблюдая все меры безопасности. Специалисты рекомендуют купаться в проруби, специально оборудованной у берега, под присмотром спасателей.
С собой нужно взять полотенце, махровый халат, плавки или рубашку, специальные резиновые тапочки, шапку и комплект сухой одежды. Купаться на Крещение в проруби женщинам рекомендуется в закрытой, желательно новой, рубашке.
Перед купанием в проруби тело нужно хорошенечко разогреть. К проруби следует подходить медленно, а окунуться лучше по шею, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга.
Купание в проруби не должно длиться больше одной минуты – это поможет избежать переохлаждения организма. Выйти из проруби также непросто – в пригоршни нужно зачерпнуть как можно больше воды и подняться быстро, опираясь на поручни или использовать предварительно подготовленное сухое полотенце.
Специалисты рекомендуют, вылезая из проруби, подстраховывать друг друга. Выйдя из проруби, сразу же разотритесь полотенцем и наденьте быстро сухую одежду. Желательно сразу же выпить горячий чай, чтобы избежать возможного переохлаждения, поэтому не забудьте взять с собой термос с горячим напитком.
Людям с острыми и хроническими заболеваниями центральной и периферической нервной системы, сердечно-сосудистой, мочеполовой и эндокринной системы, органов дыхания и зрения, желудочно-кишечного тракта, а также при кожно-венерических заболеваниях, противопоказано купаться на Крещение в проруби.
Священнослужители говорят, что на Крещение Господне нельзя купаться в проруби сытым и пьяным, так как чревоугодие и пьянство довольно серьезные грехи, и Господь благословения не пошлет. А перед тем, как искупаться в проруби, надо обязательно сходить в храм и помолиться.
Материал подготовлен на основе открытых источников